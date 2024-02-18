18 февраля 2024, 03:47

Краснодарец подложил родственникам бомбу из-за спора о наследстве

Freepik
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Житель Краснодара заложил под автомобиль своего родственника самодельную бомбу в огнетушителе. Таким образом мужчина хотел решить давний спор о наследстве, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в микрорайоне Пашковский. Жительница Краснодара вышла из дома и обнаружила под машиной супруга огнетушитель. Предмет показался ей подозрительным, и она вызвала полицию.

Специалисты установили, что в корпусе огнетушителя было 300 граммов пиротехнической смеси, электрический воспламенитель и поражающие элементы. Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 48-летний родственник супружеской пары. Мужчина признался, что так хотел разрешить давний спор о наследстве. Против него возбудили уголовное дело.

Наследство стало причиной условного срока для жителя Пензенской области. Он присвоил 2,1 миллиона рублей с банковской карты погибшего родственника, однако деньги по наследству предназначались другому члену семьи.

Уголовное дело Краснодар Мужчины Машины Полиция
18 февраля 2024, 03:17
Полиция нашла пнувшего ногой в живот незнакомку волгоградца
РИА «Новости»
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Личность мужчины, который ударил девушку ногой в живот в магазине Волгограда, установили. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины, который ударил ногой покупательницу в магазине на 2-й Горной улице в Краснооктябрьском районе.

«Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель», - отметили в ведомстве.

Нападение произошло 7 февраля.

Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете. Агрессивные действия горожанина попали на камеру видеонаблюдения.

Судя по видео, мужчина шел рядом с девушкой вдоль стеллажей с продуктами. В какой-то момент они поравнялись и злоумышленник резко замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот пострадавшая согнулась пополам. Мотивы действий волгоградца устанавливаются.

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку, которая успела спрятаться от него в магазине.

Магазины Мужчины Полиция
18 февраля 2024, 03:12
Школьницу из Махачкалы нашли на пятый день поисков
РИА «Новости»
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Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы, которая пропала пять дней. За это время подросток успела побывать в нескольких районах Дагестана и в Чечне. Об этом Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

По данным МВД, школьница вышла из дома в 05:00 13 февраля и перестала выходить на связь. Сотрудники ППС нашли девочку 17 февраля. За эти пять дней она побывала в нескольких районах республики, выезжала в Грозный, а потом снова вернулась в Дербент.

Подростка отвезли в отдел полиции для разбирательства. Причины произошедшего устанавливаются.

Также дагестанские полицейские продолжают искать 22-летнюю спортсменку Анна Цомартова , которая внезапно исчезла 11 февраля. В этот день девушка выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела поражение.

Ранее в Челябинске полицейские нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. По словам матери подростка, девочку нашли в доме отца.

Дагестан Полиция
18 февраля 2024, 02:54
Льдину с 14 рыбаками унесло в море на Сахалине
РИА «Новости»
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Четырнадцать рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о происшествии поступила диспетчеру утром 18 февраля. По предварительным данным, глыба льда оторвалась недалеко от села Стародубское. В этот момент на ней находились 14 человек, которые приехали порыбачить в выходной день.

На место немедленно выдвинулись спасатели поста села Стародубское, сотрудники ГИМС Долинского района и их коллеги из ПСО имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. Для спасения людей привлекут аэролодку, снегоходы и грузовой автомобиль.

В Сахалинской области это не первое происшествия с любителями зимней ловли. Ранее более 40 рыбаков вытащили с оторвавшейся льдины. Спасательную операцию проводили в сложных погодных условиях и при сильном ветре.

Спасатели Россия Рыбалка
18 февраля 2024, 00:54
Фрагмент отделки упал на платформу станции метро «Филевский парк» в Москве
РИА «Новости»
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Фрагмент отделки эстакады над станцией «Филевский парк» Филевской линии метро в Москве упал на платформу. В результате ЧП никто не пострадал, станция работает штатно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского метрополитена.

«Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе.

На платформе оперативно провели уборку, место падения куска отделки огородили. В метрополитене также заверили, что станция работает в штатном режиме, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Информацию о состоянии эстакады передали в соответствующую организацию.

Днем ранее на станции метро «Марьино» мужчина разбил информационный стенд и прогулялся по рельсам. Полиция задержала дебошира. Прокуратура проконтролирует возмещение причиненного ущерба.

Метро Метро Москвы Москва

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