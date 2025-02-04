Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу
Змея проникла в квартиру жилого дома, расположенного на Гродненской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«В квартире змея красно-черного окраса, небольшая», - рассказал он.
Москвич объяснил диспетчеру, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляет агрессии.
Собеседник 360.ru отметил, что обратившийся в экстренные службы человек во время телефонного разговора неожиданно повесил трубку.
«Во время разговора связь прервалась», - подчеркнул он.
Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил жителей южных регионов России, что аномально теплая зима может спровоцировать раннее пробуждение змей. По его словам, численность рептилий может существенно увеличиться. Можно столкнуться с настоящим нашествием пресмыкающихся, обратил внимание специалист. Он также не исключил досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и различных насекомых.