04 февраля 2025, 17:13

Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Змея проникла в квартиру жилого дома, расположенного на Гродненской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В квартире змея красно-черного окраса, небольшая», - рассказал он.

Москвич объяснил диспетчеру, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляет агрессии.

Собеседник 360.ru отметил, что обратившийся в экстренные службы человек во время телефонного разговора неожиданно повесил трубку.

«Во время разговора связь прервалась», - подчеркнул он.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил жителей южных регионов России, что аномально теплая зима может спровоцировать раннее пробуждение змей. По его словам, численность рептилий может существенно увеличиться. Можно столкнуться с настоящим нашествием пресмыкающихся, обратил внимание специалист. Он также не исключил досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и различных насекомых.

Москва Змеи Квартиры
04 февраля 2025, 17:27
Одинокий и истощенный амурский тигренок вышел к людям в Приморье
Читайте нас в: Google Новости
Одинокий амурский тигренок без матери вышел к людям в приморском поселке Ольга, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Сейчас на месте работают сотрудники охотнадзора.

«В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», - уточнили в центре.

Пользователи обратили внимание, что тигренок истощен. Они предположили, что его мать могла погибнуть.

«Видимо, голодный. Ослаб бедняга», - писали они.

Пока дополнительной информации о состоянии животного не поступало.

Ранее крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк. Пятимесячную хищницу принесли к нему бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу и переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку».

Приморье Животные
04 февраля 2025, 16:24
Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске
Читайте нас в: Google Новости
Газовый баллон взорвался во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова, пострадали несколько студентов и преподаватель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока неизвестны. Надзорное ведомство проверит, как обеспечивали безопасность учащихся и оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного жилого дома в Балашихе. Два человека пострадали, одного из них отправили в больницу в состоянии средней тяжести. В доме выбило стекла, пожара не произошло.

Уголовное дело Прокуратура РФ Газ Взрывы Следственный комитет России Образование
04 февраля 2025, 15:23
Погиб руководитель управления ФАС по Карелии
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти — самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили рядом со зданием регионального Управления федеральной антимонопольной службы на набережной Варкауса.

В экстренных службах добавили, что на рабочем месте начальника нашли предсмертную записку. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку на месте происшествия.

Артур Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. Там же он получил два высших образования. Пост руководителя УФАС Карелии занял в феврале 2014 года.

Ранее стало известно, что бывший глава УВД Озерского района Московской области Анатолий Камышов, арестованный по подозрению в убийстве главы местной администрации, скончался в СИЗО.

Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти - самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Республика Карелия
04 февраля 2025, 15:18
В Курской области задержали водителя за похищение 24 коров
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
В Курской области задержали водителя фуры с 24 коровами, украденными с территории агропредприятия в Кореневском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

При проверке документов 42-летний житель Тульской области не смог предъявить ни накладные, ни какие-либо другие права на груз. Он заявил, что его наняли по объявлению в интернете, а заказчик сопровождает в другой машине. Предположительно, украденных коров собирались продать в другом регионе.

Животных до окончания разбирательства вернули собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом в Нефтекамске группа местных жителей украла циркового верблюда и пошла гулять с ним по ночному городу. К утру молодые люди вернули хозяевам животное в целости и сохранности, но директор цирка, увидев распространившееся по интернету видео, все равно написал на них заявление в полицию.

Уголовное дело Животные Кражи Полиция Курская область

Новости по теме