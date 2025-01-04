Краш-тест пройден. В Красноярском крае машина разбилась о мобильную баню

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Honda мчала по заснеженной дороге. В какой-то момент машину занесло, она развернулась и на большой скорости въехала в мобильную баню. Автомобиль сильно пострадал - помялись стойка крыши, лобовое стекло, левый лонжерон, переднее и заднее крылья, колеса, рулевая рейка, передний и задний рычаги, стойки, бамперы и привод.

«Краш-тест пройден, баня выдержала удар на скорости более 80 километров в час», - сообщил представитель компании-изготовителя.

Деревянная постройка устояла. После столкновения машина выбила входную дверь, угловую стенку и нарушила геометрию бани, но окна и внутренняя стеклянная дверь остались на месте. В компании сообщили, что водитель уже выкупил баню.

Авария со смертельным исходом произошла в центре Москвы. Легковой автомобиль проехал перекресток, снес ограждение и упал в реку. Спасатели нашли в салоне тело мужчины.