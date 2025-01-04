04 января 2025, 21:06

Краш-тест пройден. В Красноярском крае машина разбилась о мобильную баню

РИА «Новости»
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В городе Енисейск в Красноярском крае водитель иномарки не справился с управлением и врезался в мобильную баню. Машина получила сильные повреждения, сообщила пресс-служба компании «Л-строй».

Honda мчала по заснеженной дороге. В какой-то момент машину занесло, она развернулась и на большой скорости въехала в мобильную баню. Автомобиль сильно пострадал - помялись стойка крыши, лобовое стекло, левый лонжерон, переднее и заднее крылья, колеса, рулевая рейка, передний и задний рычаги, стойки, бамперы и привод.

«Краш-тест пройден, баня выдержала удар на скорости более 80 километров в час», - сообщил представитель компании-изготовителя.

Деревянная постройка устояла. После столкновения машина выбила входную дверь, угловую стенку и нарушила геометрию бани, но окна и внутренняя стеклянная дверь остались на месте. В компании сообщили, что водитель уже выкупил баню.

Авария со смертельным исходом произошла в центре Москвы. Легковой автомобиль проехал перекресток, снес ограждение и упал в реку. Спасатели нашли в салоне тело мужчины.

ДТП Красноярский край
04 января 2025, 20:51
Хинштейн защитил лишившегося машины в Ростове-на-Дону волонтера из Курска
«ВКонтакте»
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Занимающийся доставкой гуманитарных грузов бойцам СВО курский волонтер Андрей Лямцев лишился своей машины в Ростове-на-Дону. Автомобиль заблокировал на своей площадке владелец частного эвакуатора, потребовавший с волонтера крупную сумму денег. Когда Лямцев отказался, его избили. Историей возмутился временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что уже связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым.

«В ближайшие часы машину Андрею вернут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту самоуправства», - написал Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора добавил, что также рассчитывает на проверку прокуратурой работы ростовских правоохранителей, к которым курский волонтер безуспешно обращался за помощью на протяжении нескольких дней.

По данным сообщества «Курский бомондъ» во «ВКонтакте» , эвакуатор понадобился Лямцеву из-за поломки машины около Ростова-на-Дону еще 2 января. Необходимый номер он нашел на доске объявлений и договорился, что его дотянут до города за 23 тысячи рублей. Но после приезда на место эвакуаторщик оценил свою услугу сразу в 84 тысячи.

Волонтер платить отказался, и его машину заблокировали. Полицейские, к которым обратился Лямцев, намекнули ему, что лучше отдать деньги. Когда Андрей снова пришел на площадку и потребовал машину обратно, ее сбросили с эвакуатора и повредили, а волонтера, который пытался этому помешать, избили и обрызгали из перцового баллончика.

В конце ноября двое жителей Волгограда предстали перед судом з а похищение ветерана специальной военной операции , у которого они вымогали деньги. Они силой усадили бывшего военного в машину и отобрали мобильный телефон. Выбраться ветеран смог, когда злоумышленники отвлеклись, чтобы сменить номера на автомобиле.

Волонтеры Мошенничество Россия Машины Курская область Александр Хинштейн
04 января 2025, 19:45
Пара из Сочи напала на таксиста за отказ вести ребенка без детского кресла
РИА «Новости»
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Сочинский таксист пострадал, желая соблюсти правила перевозки детей в автомобилях. На него набросились супруги, не указавшие при вызове машины, что с ними ребенок, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Когда водитель такси увидел, что среди пассажиров есть маленький мальчик, он попросил клиентов вызвать другую машину с детским креслом. В его авто был установлен только бустер, предназначенный для детей старше семи лет.

Поступок мужчины привел родителей ребенка в ярость. Женщина покрыла таксиста нецензурной бранью, а ее спутник ударил водителя по лицу. Все случившееся пострадавший записал на видеорегистратор, а после подал заявление в полицию.

Ранее водитель такси в Санкт-Петербурге напал на «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову. Причиной стал плохой отзыв , который пообещала оставить девушка.

Дети Сочи Такси Машины Водители
04 января 2025, 19:31
Экстренную эвакуацию провели в ТЦ «МЕГА Химки»
РИА «Новости»
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В торговом центре «МЕГА Химки» сработала сигнализация, после этого в здании объявили эвакуацию. Об этом сообщил источник 360.ru.

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. В здании кто-то взрывал хлопушки, возможно, из-за этого подумали, что стрельба», - отметил он.

В настоящее время сотрудников и посетителей торгового центра вывели на улицу. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии, а также машина скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

В декабре посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном. Причиной экстренных мер стали похожие на выстрелы звуки. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти в ТЦ и поджечь пиротехнику.

Также перед Новым годом житель Москвы заранее начал отмечать праздник и взорвал несколько петард. В результате взрыва повредилась обшивка жилого дома.

Химки Эвакуации Москва
04 января 2025, 18:44
В Росавиации начали расследование экстренной посадки самолета в Шарм-эль-Шейхе
РИА «Новости»
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Причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе установят в ходе начавшегося расследования. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации приступила к расследованию происшествия с самолетом Airbus A321 neo. Борт вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург 3 января, но вернулся в Египет из-за отказа двигателя.

На борту было 243 человека, при посадке никто не пострадал. Пассажиров лайнера отправили в Россию резервным воздушным судном.

«Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Ранее появилось видео, снятое на борту самолета перед экстренной посадкой. Пассажиры старались сохранять спокойствие, а бортпроводники показывали, как принять безопасную позу.

Уральские авиалинии Самолеты

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