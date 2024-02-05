Коту Кардамону ампутировали лапы после издевательств живодеров на кладбище Петербурга

Директор приюта отметила, что звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, поступил 1 февраля около полудня. Женщина сообщила, что на территории появился кот в плохом состоянии. Прибыш забрала кота и дома обнаружила, что у него сильно повреждены лапы.

Хирург после осмотра дал заключение, что кота мучили живодеры - ему перевязывали лапы длительное время, в результате чего пошел некроз тканей. У животного также сильное истощение и обезвоживание.

«На данный момент проведены уже две операции, по ампутации всех конечностей. Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться», - отметила Прибыш.

Кота ждет длительный восстановительный период, а потом протезирование лап. Подобные протезы делают в Новосибирске. Прибыш сообщила, что по факту издевательств над животным написали заявление в полицию.

В Махачкале жители призвали наказать школьников , которые жестоко избили кота. Живодеры попали на камеры видеонаблюдения, ролик вызвал резонанс в обществе.