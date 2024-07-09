09 июля 2024, 16:59

Котов, шиншиллу и хомяка спасли из горящего дома в Ростовской области

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Пожарные спасли питомцев, заблокированных в горящем доме в Батайске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели вытащили из огня трех котов, шиншиллу и хомяка. МЧС опубликовало видеозапись с работой огнеборцев.

На кадрах видно, как пожарные передали хозяевам их напуганных животных. Одна женщин не смогла сдержать слез при виде спасенной кошки. На кадрах - момент передачи молодой хозяйке клетки с шиншиллой.

«Спасибо, братан», - обратился один из жильцов дома к спасателю, который отдал ему кота.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС вызволили из охваченной пламенем конюшни в Мытищах 48 лошадей. Здание с животными загорелось в июне в деревне Ульянково. Благодаря слаженной работе пожарных лошади не пострадали.

Спасатели МЧС РФ Коты
09 июля 2024, 18:15
Купавшегося в реке мальчика затянуло в шлюз водохранилища в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Семилетний мальчик утонул в реке Белой в Башкирии. Ребенок купался в водоеме, и его затянуло под шлюзы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В районе шлюза плавали четверо детей. Один из них слишком близко подплыл к сооружению, и его скрыло под водой. На место выехали спасатели, они продолжают поиски тела.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинской области утонули отец с девятилетним сыном. Они катались на сапборде на озере Большой Теренкуль, но в какой-то момент упали с него. В МЧС предупредили, что для использования плавсредств в глубоких водоемах следует надевать спасательный жилет и отдыхать в местах, где работают спасатели.

Дети Башкирия МЧС РФ Реки
09 июля 2024, 17:20
Пожар в жилом доме в Батайске удалось локализовать
Пресс-служба МЧС
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Пожарным удалось локализовать возгорание кровли жилого дома на улице Ворошилова в Батайске на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники», - сообщили в ведомстве.

Пожарным удалось вынести из огня шиншиллу, хомяка, четырех кошек и собаку. Всех животных уже передали владельцам.

«Нам важна каждая жизнь!» - отметили в МЧС.

По сообщениям источников , огонь вспыхнул после взрыва в частном доме по соседству, а затем по деревьям перекинулся на многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Утром в Москве загорелось общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Животные
09 июля 2024, 15:57
Сбросил с балкона. В Артеме мужчина жестоко убил тяжелобольную тещу
Телеканал «360»
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В Приморском крае местный житель выбросил с пятого этажа свою пожилую тещу. Кадры жестокой расправы оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как погибшая стремительно летит вниз головой с балкона квартиры. По словам источника, мужчина таким образом избавился от тяжелобольной женщины, которая была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что при падении она получила травмы несовместимые с жизнью.

Предполагаемого убийцу поместили под стражу на два месяца. В отношении мужчины 1970 года рождения возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 «Убийство».

Житель Петрозаводска убил бывшую жену прямо на ее работе. Он нанес женщине множественные ножевые ранения.

Уголовное дело Убийства
09 июля 2024, 13:49
Уголовное дело возбудили из-за наезда на девочку в Балашихе
Unsplash
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за наезда велосипедиста на восьмилетнюю девочку в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по Московской области.

По данным следствия, в воскресенье велосипедист в парке «Пехорка» в Балашихе не справился с управлением и совершил наезд на восьмилетнюю девочку, после чего скрылся.

Девочка отделалась ссадинами и ушибами, но, по словам отца , сильно испугалась.

«Ее поднять долго не могли, она плакала», - рассказал он.

СК возбудил уголовное дело о хулиганских действиях в отношении малолетней. Следователи и оперативники проводят мероприятия, чтобы установить личность велосипедиста и задержать его.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове посетили один из детских лагерей, чтобы напомнить правила дорожного движения.

Балашиха Следственный комитет России

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