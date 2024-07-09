Котов, шиншиллу и хомяка спасли из горящего дома в Ростовской области

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Спасатели вытащили из огня трех котов, шиншиллу и хомяка. МЧС опубликовало видеозапись с работой огнеборцев.

На кадрах видно, как пожарные передали хозяевам их напуганных животных. Одна женщин не смогла сдержать слез при виде спасенной кошки. На кадрах - момент передачи молодой хозяйке клетки с шиншиллой.

«Спасибо, братан», - обратился один из жильцов дома к спасателю, который отдал ему кота.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС вызволили из охваченной пламенем конюшни в Мытищах 48 лошадей. Здание с животными загорелось в июне в деревне Ульянково. Благодаря слаженной работе пожарных лошади не пострадали.