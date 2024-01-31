Котенок проник в фуру и уехал в Коломну. Хозяев путешественника ищут

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Информация о коте-путешественника появилась, в частности, в Telegram-канале города Раменское накануне поздно вечером.

«Раменское! Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам», - призвали авторы сообщения.

По их информации, котенок прибыл в фуре на склад в Коломну 30 января около 12:00. У кота полосатый окрас и белые лапы. На шее есть черный ошейник с круглой подвеской.

«Машина была в районах Домодедово - Раменское: Никулино, Константиново, Раменское», - уточнили в объявлении.

Также данные о котенке, уехавшем на фуре в Коломну, появились в Telegram-канале «Зоопоиск.рф».