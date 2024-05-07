Котельная загорелась в Санкт-Петербурге

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Огонь занялся в котельной по Московскому проспекту, 131, корпус 2, спасателей вызвали в 06:17. Паровые котлы располагались в здании размером 20 на 20 метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС, в работе задействовали 25 специалистов и пять единиц техники.

В 07:11 возгорание локализовали на площади 80 квадратных метров и отменили дополнительный номер сложности. Спустя полтора часа пожар полностью потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме на Союзной улице мужчина упал с высоты 21-го этажа.

Ura.ru сообщил, что он приземлился на крыше пристройки.