01 ноября 2023, 13:30

Кота заперли без еды и воды в машине в центре Москвы

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В машине на платной парковке в центре Москвы заметили кота, который сидит там уже четыре дня без еды и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации пользователей соцсетей, полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отвезли в психиатрическую клинику. Животное осталось в припаркованной в районе Охотного ряда машине в одиночестве.

Вызванные неравнодушными москвичами спасатели и полицейские отказались вскрывать автомобиль без согласия владельца.

Ранее пса весом 100 килограммов нашли на улице в Нижнем Новгороде. Из-за ожирения бездомное животное по кличке Кругетс не может ходить. По ночам он воет и поскуливает от невыносимых болей. Кто откормил собаку до такого веса - неизвестно.

Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 12:52
Квартира загорелась на востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Восточном округе Москвы загорелась квартира. Из окон валит черный дым, сообщил источник «360».

По его данным, пожар произошел 1 ноября днем в жилом доме № 42, расположенном на 5-й Парковой улице. Очевидцы заметили густой дым. Другие подробности уточняются.

На днях молодой мужчина погиб при пожаре в Новой Москве. Его тело нашли во время тушения пламя в доме в деревне Пучково. По предварительным данным, частный дом загорелся около 07:40. В результате пожара обрушилась мансарда здания.

Ранее пожар охватил квартиру в многоэтажке в московском районе Марьина Роща. Прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, идущий из окна второго этажа, а также взрослого и двух детей, которые выбрались на козырек подъезда, спасаясь от огня. Их пришлось снимать при помощи выдвижной лестницы.

Пожары Москва 2023
01 ноября 2023, 12:52
Военные начали работу по уничтожению воздушных целей в Крыму
РИА «Новости»
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Российские военные ведут работу по уничтожению большого количества воздушных целей в различных зонах на территории Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Глава города обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие. Севастопольцам также следует соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, подчеркнул Развожаев.

«Главное - не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», - добавил он.

Днем 30 октября средства противовоздушной обороны сбили в Крыму восемь крылатых ракет ВСУ Storm Shadow. Вечером 22 октября в Херсонской области перехватили три украинских снаряда , выпущенных со стороны ВСУ по объектам на российском полуострове.

Крым Севастополь Армия
01 ноября 2023, 12:01
Врачи в Иркутской области отказались госпитализировать ребенка со смертельной травмой головы
Unsplash
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Врачи в Иркутской области поставили ребенку с травмой головы диагноз «воспаление горла» и отказались его госпитализировать. Мальчик умер через два дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, ребенок упал с лестницы, после чего почувствовал себя плохо. Мать мальчика отвезла его в медицинское учреждение, но врачи диагностировали у него болезнь горла и отпустили домой.

После этого ребенку стало хуже. Через два дня родители доставили его в больницу Киренского района. Медработники выяснили, что у мальчика была серьезная черепно-мозговая травма. Медики не успели спасти ребенка, и он умер в больнице.

Следственный комитет в связи с трагедией возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Ранее в Краснокутском районе Саратовской области умер семилетний мальчик. Он случайно проглотил колпачок от фломастера и задохнулся. Родители отвезли ребенка в больницу, но врачи не успели его спасти - по прибытии мальчик уже не подавал признаков жизни.

Иркутская область Врачи
01 ноября 2023, 11:52
Женщину заподозрили в краже телефона в московском ТЦ
Фото: «МВД Медиа»
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Полицейские установили и разыскали женщину, подозреваемую в краже. Предположительно, она присвоила чужой гаджет в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что один из посетителей случайно оставил смартфон почти за 13 тысяч рублей на столе в ТЦ на улице Тушинской. Подозреваемая заметила гаджет и решила забрать его себе. Осмотревшись вокруг, она улучила момент, пока никто не видит, схватила телефон, переложила в пакет и спустилась на второй этаж центра.

В это время телефон начал «разрываться» от звонков, тогда женщина обратилась к случайному прохожему с просьбой отключить гаджет, а затем скрылась.

Все действия злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. Это позволило установить личность подозреваемой. Против нее возбудили уголовное дело, материалы которого уже отправили в суд.

Ранее СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Кражи Москва 2023

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