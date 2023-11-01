Кота заперли без еды и воды в машине в центре Москвы

По информации пользователей соцсетей, полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отвезли в психиатрическую клинику. Животное осталось в припаркованной в районе Охотного ряда машине в одиночестве.

Вызванные неравнодушными москвичами спасатели и полицейские отказались вскрывать автомобиль без согласия владельца.

Ранее пса весом 100 килограммов нашли на улице в Нижнем Новгороде. Из-за ожирения бездомное животное по кличке Кругетс не может ходить. По ночам он воет и поскуливает от невыносимых болей. Кто откормил собаку до такого веса - неизвестно.