Кота заперли без еды и воды в машине в центре Москвы
В машине на платной парковке в центре Москвы заметили кота, который сидит там уже четыре дня без еды и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации пользователей соцсетей, полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отвезли в психиатрическую клинику. Животное осталось в припаркованной в районе Охотного ряда машине в одиночестве.
Вызванные неравнодушными москвичами спасатели и полицейские отказались вскрывать автомобиль без согласия владельца.
Ранее пса весом 100 килограммов нашли на улице в Нижнем Новгороде. Из-за ожирения бездомное животное по кличке Кругетс не может ходить. По ночам он воет и поскуливает от невыносимых болей. Кто откормил собаку до такого веса - неизвестно.