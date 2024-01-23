Кота с лотком украли из московской квартиры

По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.

Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.

«Еще в субботу она приходила - все было в порядке», - рассказала собеседник журналистам.

Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак , которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены - к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.