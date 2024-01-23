Кота с лотком украли из московской квартиры
На юго-востоке Москвы грабители вскрыли дверь в квартиру и украли кота вместе с лотком. Полицейские уже приступили к проверке после произошедшего, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.
Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.
«Еще в субботу она приходила - все было в порядке», - рассказала собеседник журналистам.
Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак , которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены - к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.