Кот Кузя спас мальчика от пожара в Москве

Как стало известно авторам статьи, вчера, 12 февраля, вечером в квартире пятиэтажки в Северном Измайлово произошло короткое замыкание в потолочных светильниках. Из-за этого часть потолка упала на диван в гостиной, и тот мгновенно загорелся.

В это время школьник был дома один в детской комнате и проводил время за учебниками. Его кот Кузя увидел пламя, прибежал к ребенку и начал громко мяукать. Это привлекло внимание мальчика - он вышел посмотреть, что случилось.

Когда ребенок увидел уже начавшийся пожар, он подхватил животное и быстро покинул квартиру. Далее мальчик позвонил в экстренные службы и побежал предупреждать соседей. Спасатели пошутили пламя. По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы. Хозяин жилья в этот момент был на работе, а когда ему позвонили и сообщили о пожаре, он посчитал, что это розыгрыш.