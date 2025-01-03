Кошки выпрыгнули с 12 этажа после смерти хозяина в Москве

Позже стало известно, что их пожилой хозяин умер более двух недель назад. Все это время животным пришлось голодать.

После смерти мужчины родственники приехали в квартиру, но питомцев забирать не стали, а лишь открыли форточки на проветривание. Спустя время кошки выпрыгнули в окно, одна погибла.

Еще одна кошка попала на балкон соседей, где просидела несколько дней. Спасатели вытащили животное и отвезли в приют. Теперь для нее ищут новых и заботливых хозяев.

Возможно, в квартире, где умер мужчина, остался еще один кот. Однако выяснить это пока не удалось.

Ранее в Петербурге волонтеры спасли кошку и двух котят от смерти в затопленном подвале. Волонтеры нашли для них новый дом.