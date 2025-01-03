03 января 2025, 22:36

Кошки выпрыгнули с 12 этажа после смерти хозяина в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве. Об этом сообщил информационный канал для помощи животным «Кот на дереве».

Позже стало известно, что их пожилой хозяин умер более двух недель назад. Все это время животным пришлось голодать.

После смерти мужчины родственники приехали в квартиру, но питомцев забирать не стали, а лишь открыли форточки на проветривание. Спустя время кошки выпрыгнули в окно, одна погибла.

Еще одна кошка попала на балкон соседей, где просидела несколько дней. Спасатели вытащили животное и отвезли в приют. Теперь для нее ищут новых и заботливых хозяев.

Возможно, в квартире, где умер мужчина, остался еще один кот. Однако выяснить это пока не удалось.

Ранее в Петербурге волонтеры спасли кошку и двух котят от смерти в затопленном подвале. Волонтеры нашли для них новый дом.

Спасатели Коты Животные Москва Квартиры Кошки
03 января 2025, 23:06
Москвичка нашла желтую змею у себя на кухне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На северо-западе Москвы жительница многоквартирного дома обнаружила желтую змею у себя на кухне и обратилась к спасателям за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных городских службах.

Рептилию нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Проживающая там женщина заметила желтую змею в раковине на кухне, после чего и вызвала спасателей.

«Возможно, приползла через вытяжку от соседей», - сообщил источник.

Змею уже поймали. По предварительной информации, это мог быть полоз. Никто не пострадал.

Прошлой осенью на севере столицы мужчина обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею , но прибывшие на месте спасатели рептилию не нашли, причем неизвестно, куда она исчезла.

Спасатели Москва Змеи Квартиры
03 января 2025, 22:25
Слон убил туристку в Таиланде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Испанская туристка погибла после нападения слона в Таиланде. Об этом сообщил агентство EFE.

Молодая девушка погибла, когда купала слона в специальном центре по уходу за этими животными на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. По данным агентства, он вонзил бивень в туристку во время купания. Девушка позже скончалась от полученных травм в больнице.

В местной полиции подтвердили эту информацию. Стало известно, в 2025 году это оказался первый подобный случай. При этом в 2024 году 39 человек не пережили столкновения с дикими особями, большая часть которых находилась вне естественной среды обитания.

В некоторых развлекательных центрах Таиланда мытье слонов и купание с ними довольно популярное занятие. Большинство случаев со смертельным исходом происходят именно при встрече с дикими особями.

О погибшей известно, что ей было 22 года, она изучала право и международные отношения в Университета Наварры, сообщило издание SUR.

Прошлым летом в Малави местные жители пожаловались на нападения слонов-убийц , завезенных в страну благотворительной организацией, в совет директоров которой входит британский принц Гарри.

Убийства Таиланд Животные Испания Студенты
03 января 2025, 19:46
Двое мужчин провалились под лед на Байкале
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Двое мужчин провалились под лед во время катания на коньках в проливе Ольхонские Ворота на Байкале. Один из конькобежцев утонул, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП на воде произошло около 16:30 в 400 метрах от берега. Очевидцы успели спасти одного из пострадавших и доставить на базу поисково-спасательного отряда в поселке Сахюрта.

Жителя Шелехова передали медикам. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Во время поисков второго пострадавшего спасатели обследовали место происшествия с помощью подводной камеры с борта судна «Хивус-10». Тело 71-летнего мужчины не нашли.

По данным МЧС, глубина в месте провала составляет 40 метров. Спасатели приостановили поиски тела из-за сложных погодных условий.

Ранее в Приморском крае лед на реке Раздольной провалился под легковым автомобилем с семейной парой.

Тела мужчины и женщины нашли на глубине четырех метров.

Спасатели МЧС РФ Мужчины
03 января 2025, 16:56
Журналист агентства «МИГ» погиб в Анапе из-за непотушенной сигареты
«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости
Журналист информационных агентств «Кругозор» и «МИГ» Константин Цвентух ушел из жизни в 39 лет. О смерти мужчины сообщила его мать на странице во «ВКонтакте».

«Как рано не стало тебя, Костя. Трагически ушел ты от нас. В нашей памяти ты останешься таким же красивым, веселым, творческим», - написала она.

В беседе с РИА «Новости» женщина рассказала, что сын погиб, уснув с непотушенной сигаретой. Начался пожар, выбраться из которого ему не удалось.

Цвентух родился и вырос в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Последние годы жил в Анапе. У Константина остались двое детей, сын и дочь. Похороны журналиста пройдут 9 января в станице Холмской.

Пожары Анапа

Новости по теме