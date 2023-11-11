Кошка Соня спасла ребенка от пожара под Челябинском
Пожар разгорелся в одном из частных домов в селе Радиомайка в Челябинской области. В этот момент там находилась девочка, которую от гибели спасла кошка по кличке Соня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного на кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня», - рассказали в ведомстве.
Ребенок сквозь сон услышал, как питомец настойчиво скребся в дверь комнаты. Девочка открыла ее и увидела густой дым. Она схватила кошку и успела вовремя выскочить в окно. В итоге никто не пострадал.
Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Как уточнили в пресс-службе, пожар повредил мебель и внутреннюю отделку кухни.