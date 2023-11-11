Кошка Соня спасла ребенка от пожара под Челябинском

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного на кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня», - рассказали в ведомстве.

Ребенок сквозь сон услышал, как питомец настойчиво скребся в дверь комнаты. Девочка открыла ее и увидела густой дым. Она схватила кошку и успела вовремя выскочить в окно. В итоге никто не пострадал.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Как уточнили в пресс-службе, пожар повредил мебель и внутреннюю отделку кухни.