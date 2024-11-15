15 ноября 2024, 19:05

Кошка сбежала от двух школьниц-похитительниц в Москве

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Две московские школьницы ушли из дома и похитили из зоомагазина кошку. Через некоторое время питомец от них сбежал, а сами дети отправились в Крым, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видеозапись с допросом девочек.

«Зашли мы в зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли», - рассказали они на камеру.

Волк рассказала, что школьницы 10 и 12 лет после похищения кошки поехали в Крым. Девочек нашли в Алуште, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детей доставят в столицу и передадут родителям, добавила представитель МВД. С беглянками проведут профилактическую работу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в поезде до аэропорта Шереметьево обнаружили намеренно оставленную кошку в переноске. Питомца спас житель Москвы. Он забрал кошку себе и попросил всех желающих помочь ему выбрать подходящую кличку.

Дети МВД РФ Животные Москва Кошки
15 ноября 2024, 00:26
Толпа подростков пришла на «стрелку» у школы в Балашихе и устроила драку
РИА «Новости»
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Несколько десятков подростков собрались на школьном дворе в Балашихе и устроили драку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Массовая драка произошла у школы на Горенском бульваре. Толпы подростков сначала громко выясняли отношения, потом словесная перепалка переросла в драку. Местные жители сообщили, что дерущихся поддерживала толпа.

Правоохранители выясняют точные причины произошедшего. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ссора 15-летних школьниц в Тюменской области переросла в драку. Несколько подростков избили сверстницу и выложили видео в Сеть. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Драки Дети Школы Балашиха
14 ноября 2024, 23:26
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве
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Пожар случился в квартире в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на месте происшествия спасли 12 человек, двое из которых дети.

Позже в Telegram-канале МЧС подтвердили информацию о погибшем.

«Всего спасены 12 человек, в том числе 2 детей. К сожалению, один человек погиб», - написали представители ведомства.

Как отметили спасатели, сотрудники экстренных служб потушили открытый огонь площадью 60 квадратных метров.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как из квартиры на высоком этаже выходят клубы дыма.

Ранее пожар потушили в Балашихе. Возгорание началось в подсобном помещении местного кафе.

Пожары МЧС РФ Москва
14 ноября 2024, 12:25
Управляющая компания опровергла слухи о рейдерском захвате дома в Мытищах
РИА «Новости»
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УК «Премьер» опровергала информацию о рейдерском захвате дома № 4 на Юбилейной улице в Мытищах другой управляющей компанией ДЖС. Представители «Премьера» рассказали 360.ru, что жильцы отказались проводить общее собрание собственников многоквартирного дома с ними и обратились в другую компанию.

«ДЖС обратились к нам с просьбой заключить договор подряда до окончания ОСС. Поскольку дом уходит, мы не возражаем, с сегодняшнего дня они зашли по договору подряда на клининг и эксплуатацию. Управление домом до окончания ОСС остается за нашей организацией», - ответили в УК.

Однако жильцы дома утверждали, что представители управляющей компании «Премьер» отдали ДЖС ключи. Подозрительные люди якобы ходят по подъездам, смотрят технические помещения. Собрание собственников не проводилось, а жильцы вообще против компании ДЖС.

Слова представителей «Премьера» собственники назвали ложью. Одна из жительниц дома рассказала 360.ru, что УК удалила все чаты с ними.

«Они же без нашего согласия не могут даже договор с ДЖС заключить», - возмутилась собеседница 360.ru.

Ранее жители новостроек в жилом комплексе «Датский квартал» в Мытищах жаловались на управляющую компанию «Сервис 24». Городская прокуратура привлекла организацию к административной ответственности.

Скандалы Мытищи
14 ноября 2024, 11:36
Пенсионерка умерла после укола в Подмосковье
Freepik
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Пенсионерка умерла после укола в ягодицу в больнице в Балашихе. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot дочь 87-летней женщины.

Пенсионерку увезли в неврологическое отделение местной больницы из-за проблем с сосудами головного мозга. Когда в палату вошла медсестра, женщина попросила уколоть в определенную ягодицу, так как другая сторона вся исколота и сильно истощена.

Дочь погибшей отметила, что медсестра отказалась ждать, пока пенсионерка перевернется. В результате пожилая женщина закричала от боли во время укола.

Спустя время медики выяснили, что ей повредили седалищный нерв. Ночью она мучилась от боли, а на утро встала с кровати и сломала бедро. Ее перевели в травматологию. По словам дочери, пенсионерку не осмотрели и сразу положили в палату. Соседки по палате рассказали, что женщине становилось хуже, у нее синели губы. Она звала на помощь, но врачи не приходили.

Когда пациентка затихла, все решили, что она уснула. Медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружили пенсионерку мертвой.

Дочь 87-летней женщины обратилась в суд и в другие инстанции. Согласно проверке Минздрава, после перелома пациентку должны были отправить в отделение интенсивной терапии. Там ее могли бы спасти. При этом, по словам дочери умершей, травматолог, которого они ждали весь день, якобы провел осмотр после 21:00. Тогда пациентка уже скончалась.

Суд постановил, что руководство больницы должно выплатить дочери погибшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина планирует подавать апелляцию.

Суд Больницы Минздрав Женщины Балашиха

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