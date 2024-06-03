Кошка Маруся умерла от жары на борту летящего из Москвы в Турцию самолета

Пассажирка подчеркнула, что духоту в салоне она заметила еще во время посадки и поставила переноску с кошкой у прохода. Но бортпроводники потребовали, чтобы клетка находилась под сиденьем.

«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима», - заявила собеседница.

В пресс-службе авиакомпании в комментарии РИА «Новости» заявили, что животное во время полета выбралось из переноски и начало бегать по салону. На появление кошки пожаловались другие пассажиры с аллергией на животных.

Требование о размещении домашних питомцев в переносках, стоящих под сидением, в пресс-службе объяснили авиационными правилами безопасности. Представители перевозчика добавили, что температура в салоне на протяжении всего полета оставалась на уровне +24 градуса, а воздух регулярно очищался с помощью специальных фильтров.

В компании выразили соболезнования в связи с гибелью кошки и подчеркнули, что начали служебную проверку, так как к перевозке животных в самолетах относятся очень внимательно и принимают все меры для их транспортировки.

Собственную проверку гибели кошки Маруси на борту самолета Utair начала Уральская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия для выяснения всех обстоятельств смерти животного.

В начале марта стало известно о смерти мопса Фрэнка , который вместе с владельцами улетел из Пхукета в Санкт-Петербург. Переноску с домашним питомцем сдали в багажное отделение. По мнению хозяев собаки Фрэнк погиб из-за переохлаждения. В авиакомпании с этим мнением не согласились. Там пояснили, что данные контроля показали комфортные +21…+22 градуса.

Домашняя кошка Маруся умерла на борту рейса авиакомпании Utair во время перелета из Москвы в Турцию. Владельцы погибшего питомца в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» возложили ответственность на экипаж воздушного судна. Они пояснили, что Марусю запретили доставать из переноски, несмотря на высокую температуру и духоту в салоне.