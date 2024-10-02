Косатки вместе с детенышами попали в плен лимана в Охотском море

Четыре косатки, в том числе двое детенышей, попали в ловушку в камчатском лимане - из-за отлива они не могут уплыть. Спасением животных занимаются сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели вручную передвигают косаток на более глубокое место, чтобы тем удалось уплыть в открытое море. Из-за мелководья животные не могут дышать, поэтому сотрудники МЧС поливают их водой.

ЧП произошло в селе Устьевом на Камчатке, в спасении участвуют более 30 специалистов. Из-за того, что дно лимана в Охотском море покрыто илом, задействовать технику нельзя.

Ранее в Авачинской бухте в Камчатском крае спасли нерпу , на которую охотились косатки. Уплывавшее от хищников животное забралось платформу для купания между кормовым трапом и кормой на яхте. Косатки не успели схватить нерпу. Судно с животным на борту набрало скорость и отправилось к месту выхода из Авачинской губы. Спасение нерпы засняли на видео.