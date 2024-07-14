Корова застряла в болоте в Троицком округе Москвы

На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 36 человек. Среди скончавшихся — трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего спасатели зафиксировали 45 происшествий.

Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби. В необорудованном для купания месте, где был установлен запрещающий знак, начали тонуть двое детей.

«Очевидцы бросились на помощь, но один из взрослых сам пошел ко дну. Дети спасены. Поиски мужчины продолжаются», - передали в министерстве.

В Тамбовской области дети без присмотра купались в реке Ворона, 13-летний мальчик утонул. В Петербурге в пруду одного из парков погиб мужчина: он прыгнул в воду и не вынырнул.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Накануне в МЧС сообщили о 22 утонувших в реках и прудах России. Резонансный случай произошел в Зеленограде: мальчик ушел под воду Школьного озера , но мать вызвала спецслужбы только на следующий день.

Ранее спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных для этого местах.

На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 36 человек. Среди скончавшихся - трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего спасатели зафиксировали 45 происшествий.