Короткое замыкание произошло в жилом доме на юго-востоке Москвы
Короткое замыкание без последующего горения произошло на шестом этаже жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Причиной стал прорыв пожарного водоснабжения на чердаке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По данным источника, вода прорвала с 22 этажа по первый этаж. Пострадавших нет, однако четыре квартиры обесточены. Для устранения проблемы вызвали дополнительные силы.
Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают аварийные службы. Они оказывают помощь пострадавшим, а также разбираются в причинах случившегося.
Ранее произошел пожар на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, в результате чего дым пошел в квартиры жилого дома.