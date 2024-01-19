Короткое замыкание произошло в жилом доме на юго-востоке Москвы

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По данным источника, вода прорвала с 22 этажа по первый этаж. Пострадавших нет, однако четыре квартиры обесточены. Для устранения проблемы вызвали дополнительные силы.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают аварийные службы. Они оказывают помощь пострадавшим, а также разбираются в причинах случившегося.

Ранее произошел пожар на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, в результате чего дым пошел в квартиры жилого дома.