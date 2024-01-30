30 января 2024, 22:37

Короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции в Москве

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Экстренные службы получили сообщения о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы, сообщил источник «360». Пожарные выехали на вызов, но на территорию ТЭЦ их не пустили. Позже «Мосэнерго» опровергло информацию о ЧП.

Информация о чрезвычайном происшествии на электроподстанции, расположенной по на улице Николая Химушина появилась во вторник вечером. Очевидцы рассказали о взрыве и последующем пожаре. На место выдвинулись пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

«На Открытом шоссе живу, из-за дома № 24 в небе вспыхнуло желто-красным и хлопнуло», - рассказал собеседник «360» Алексей.

На месте представителей экстренных служб встретил начальник караула. Он сообщил, что охрана все проверила, пожара нет. Экстренные службы на территорию ТЭЦ не пустили.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», - сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

Позже появился комментарий от «Россети Московский регион». По данным компании, рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», - сообщили в компании.

Пожары Электричество Скорая помощь Взрывы Москва
30 января 2024, 21:49
«Выскочила в лоб». Водитель автобуса рассказал о смертельной аварии с легковушкой в Воскресенске
Телеканал «360»
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Погибшая при столкновении с рейсовым автобусом в Воскресенске девушка за рулем Lada Vesta выехала на встречную полосу неожиданно. Об этом «360» заявил второй участник аварии — водитель автобуса.

Мужчина пояснил, что во время движения он пытался уйти от столкновения, но девушка резко повернула руль машины и врезалась в угол автобуса.

«Выскочила в лоб просто. Ни с того, ни с сего свернула ко мне под руль. Я увидел, что она немного на встречку пошла и стал от нее уходить. А она резко повернула и врезалась в угол», - рассказал собеседник «360».

Водитель добавил, что никто из пассажиров в салоне не пострадал. Но его самого осыпало осколками выбитого окна и он сильно ударился коленями о рулевую колонку. После аварии мужчина оказался в шоковом состоянии, к приехавшим на место происшествия врачам обращаться не стал, но вернувшись домой, все же решил показаться медикам.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что легковой автомобиль Lada Vesta под управлением девушки 1992 года рождения, выехал на встречную полосу трассы Воскресенск - Виноградово.

В результате машина столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погибла на месте от полученных травм.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД приступили к разбирательству в обстоятельствах аварии. На участке частично ограничили движение. Водителей попросили найти пути объезда на время работы криминалистов.

ДТП Воскресенск
30 января 2024, 20:28
Жертвами столкновения иномарок в Саратовской области стали три человека
Telegram
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Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло около села Безымянное Энгельсского района Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson пошел на обгон грузовика и выехал на левую полосу, не убедившись в безопасности маневра. На встречу разогнавшейся машине в этот момент ехала Kia Rio. В результате произошло лобовое столкновение.

В ведомстве заявили, что в аварии погибли и получили травмы несколько человек. Пострадавших забрали в больницы прибывшие на место медики.

Конкретные данные по жертвам ДТП привел в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на заявление главы региональной службы спасения Никиту Зраду.

Он уточнил, что в результате аварии погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили двое. Прибывшие на место происшествия спасатели достали выживших из искореженных машин для передачи медикам, а после занялись деблокировкой, чтобы достать погибших.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции региона.

Прокуратура РФ ДТП Машины
30 января 2024, 20:19
Женщина-водитель влетела в автобус в Воскресенске и погибла
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Автомобиль Lada врезался в рейсовый автобус на седьмом километре трассы Воскресенск — Виноградово. В результате погибла женщина — водитель легковушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Кадры с места ДТП попали в распоряжение «360».

Авария произошла в 17:20 по московскому времени. По предварительным данным, Lada выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения - погибла на месте. Других пострадавших нет», - указали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничили. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда.

Очевидец аварии в беседе с «360» рассказал, что видел, как легковой автомобиль буквально вылетел из-под автобуса и задымился.

«Девушка на момент аварии была жива, она хрипела. Была без сознания», - отметил он.

ДТП Автобусы Водители Lada Воскресенск
30 января 2024, 19:49
«Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты
Unsplash
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Сбой в доменной зоне RU произошел вечером 30 января. Информация о невозможности открыть российские сайты появилась, в частности, на сайте downradar.ru.

«Не отдается ru зона через публичный DNS Googl’a и CloudFlare», - поделился один из пользователей.

«Апокалипсис сегодня? Ничего не работает», - заметил автор другого комментария.

Сложности возникли и с работой банковских приложений.

«Не получается оплатить товар! Не загружается платежная страница банка! Пишет на английском „Ошибка“!» - пожаловались участники обсуждения.

Несмотря на большое количество обращений на этом сайте, стоит отметить, что с проблемой столкнулись не все. Некоторые подписчики «360» также сообщали о сложностях с тем, чтобы открыть сайт, у других все работало нормально.

Интернет

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