Короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции в Москве

Информация о чрезвычайном происшествии на электроподстанции, расположенной по на улице Николая Химушина появилась во вторник вечером. Очевидцы рассказали о взрыве и последующем пожаре. На место выдвинулись пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

«На Открытом шоссе живу, из-за дома № 24 в небе вспыхнуло желто-красным и хлопнуло», - рассказал собеседник «360» Алексей.

На месте представителей экстренных служб встретил начальник караула. Он сообщил, что охрана все проверила, пожара нет. Экстренные службы на территорию ТЭЦ не пустили.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», - сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

Позже появился комментарий от «Россети Московский регион». По данным компании, рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», - сообщили в компании.