Короткое замыкание привело к эвакуации пассажиров электрички на МЦД-4
ЧП в одном из вагонов электрички на МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» приостановило движение поездов в сторону центра утром 12 ноября. По данным источника «360», причиной стало короткое замыкание в вагоне № 4.
О происшествии сообщил один из пассажиров. По словам мужчины, в вагоне произошло возгорание. На станции Тестовская поезд остановили. С состава сняли напряжение. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, уточнил собеседник «360».
При обследовании состава выяснилось, что в вагоне № 4 произошло короткое замыкание без возгорания. В результате никто не пострадал.