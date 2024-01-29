После этого полиция забрала бойца в участок. После Корней записал брату голосовое сообщение, в котором сообщил, что его увезли правоохранители.

«Пытаются на меня повесить, но ты не переживай, у меня ничего нет. Ты знаешь, я такими делами не занимаюсь. Если даже что-то будет, то это мне подкинули», - привел Артем слова брата.

Накануне в полицейский участок приходила мать Тарасова. По словам Артема, дежурный оскорбил ее. Когда она переспросила, куда ее послали, полицейский сказал, что они «находятся по разные стороны баррикад».

«Полицейские все обижены на Корнея, потому что он везде говорит „мусора“», - заметил Артем.

Также появилась информация о драке с участием блогера. Якобы боец поп-ММА нанес тяжкие телесные повреждения 18-летнему парню. Однако Артем не поверил в это. По его мнению, драки не было, а правоохранителям следует ловить реальных преступников.

По словам Артема, блогер принимал участие в мероприятии, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Затем его пригласили на концерт, на котором рэпер выступил в качестве хедлайнера.

Информация об аресте Корнея Тарасова появилась в Telegram-канале KORNEY TARASOV MMA. Там сообщили, что блогер находится в 76-м отделе полиции Центрального района.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», концерт Тарасова состоялся в клубе «Грибоедов». При этом задержали блогера после выступления за драку, которая произошла на Лиговском проспекте.

Собеседники канала уточнили, что пострадавший парень столкнулся с Тарасовы на улице. Боец находится в окружении нескольких человек. Приятели пострадавшего узнали рэпера. Однако самому артисту, по их мнению, это не понравилось. После чего завязалась драка.