Кормившую грудью москвичку выгнали из фитнес-клуба в Кунцеве

Конфликт произошел, когда молодая мать кормила грудью ребенка. На нее пожаловалась другая женщина. По информации канала, подошедшая администратор начала выгонять кормящую, не обращая внимания на то, что она не одета, а младенец уже начал засыпать.

Девушка почувствовала себя виноватой и поспешила покинуть клуб, однако в интернете этот случай вызвал большой резонанс. Пользователи начали призывать руководство фитнес-клуба принести женщине извинения и даже выдать пожизненный VIP-абонемент.

Пострадавшая отметила, что руководство заведения извинилось перед ней за случившееся. Администрация WorldClass заявила, что в клубе теперь имеется комната для матери и ребенка, оснащенная пеленальным столиком.

В конце января москвичка бросила 12-летнюю дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры. Ребенка по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб.