Кореец потерял в авиакатастрофе в Муане 12 родственников

«Я единственный выживший из большой семьи. <…> Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки», - сказал он журналистам.

Собеседник агентства Yonhap вместе с семьей и другими родственниками отдыхал в Таиланде. Когда компания засобиралась домой, ему пришлось вылететь в Индию. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air погибли 12 членов его семьи. Мужчина срочно вылетел в Южную Корею, чтобы сдать ДНК для идентификации останков.

Последние две ночи семьи погибших провели в аэропорту Муан , питаясь рисом и супом от волонтеров. На первом этаже воздушной гавани открылась ​​совместная курильница для молитвы и возложения цветов. На третий день после авиакатастрофы специалисты опознали 174 тела из 179, два человека выжили.

По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за столкновения с птицами и повреждения шасси.

RT сообщил, что трагедию мог вызвать целый ряд факторов, в том числе сокращение протяженности взлетно-посадочной полосы из-за ремонта.