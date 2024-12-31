31 декабря 2024, 22:14

Кореец потерял в авиакатастрофе в Муане 12 родственников

РИА «Новости»
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Мужчина из Южной Кореи потерял в авиакатастрофе в Муане 12 членов своей семьи, в том числе маленькую дочь. Специалисты идентифицируют тела его родственников по ДНК, сообщило агентство Yonhap.

«Я единственный выживший из большой семьи. <…> Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки», - сказал он журналистам.

Собеседник агентства Yonhap вместе с семьей и другими родственниками отдыхал в Таиланде. Когда компания засобиралась домой, ему пришлось вылететь в Индию. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air погибли 12 членов его семьи. Мужчина срочно вылетел в Южную Корею, чтобы сдать ДНК для идентификации останков.

Последние две ночи семьи погибших провели в аэропорту Муан , питаясь рисом и супом от волонтеров. На первом этаже воздушной гавани открылась ​​совместная курильница для молитвы и возложения цветов. На третий день после авиакатастрофы специалисты опознали 174 тела из 179, два человека выжили.

По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за столкновения с птицами и повреждения шасси.

RT сообщил, что трагедию мог вызвать целый ряд факторов, в том числе сокращение протяженности взлетно-посадочной полосы из-за ремонта.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
31 декабря 2024, 21:44
Один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве
РИА «Новости»
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Снегоуборочная машина столкнулась с пассажирским автобусом на юге Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Пассажирский автобус 224 маршрута попал в крупное ДТП у дома № 15 на пересечении улиц Каховка и Керченской. В него врезался коммунальный грузовик.

В результате аварии снегоуборочная машина опрокинулась набок, ее водитель травмировался. Ему оказали медицинскую помощь, причем от госпитализации он отказался. В автобусе никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

До этого в Москве произошла массовая авария в Лефортовском тоннеле из-за заглохшего автомобиля Lexus. В тот день столкнулись три машины и две из трех полос были перекрыты, сообщила «Газета.ru».

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погиб один человек и шесть пострадали.

Грузовики ДТП Автобусы Москва
31 декабря 2024, 19:48
Бастрыкин потребовал доклад об избиении приамурского гинеколога
РИА «Новости»
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Нападением ревнивого мужа пациентки на врача-гинеколога в городе Сковородино Амурской области заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, он потребовал представить доклад с результатами организованной проверки.

«Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о ходе процессуальной проверки», - отметили в пресс-службе.

По данным регионального СК, на гинеколога напал муж пациентки , которая приходила на осмотр. Мужчина обвинил медика в том, что тот обесчестил супругу, и дважды ударил его в лицо.

Глава администрации округа Сковородино Алексей Прохоров уточнил, что от рук ревнивца пострадал 60-летний врач, который отдал медицине 40 лет жизни. По его словам, пострадавший сейчас находится на лечении в районной больнице.

Врачи Избиения Следственный комитет России
31 декабря 2024, 19:18
Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Ленобласти
РИА «Новости»
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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали шесть человек, сообщило издание 78.ru со ссылкой на компанию-перевозчика. Водитель легковушки погиб.

Автобус, который курсирует между проспектом Просвещения в Санкт-Петербурге и населенными пунктами области, попал в аварию рядом с деревней Лупполово. Два человека оказались в больнице, остальным госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе пожарно-спасательной службы муниципального образования Агалатовское уточнили, что среди госпитализированных после аварии есть ребенок. Кроме того, в результате столкновения погиб один человек - водитель легковушки, которая загорелась после удара.

Фотографии с места аварии опубликовала прокуратура Ленинградской области. В ведомстве отметили, что в аварию попали автобус № 436 и легковой автомобиль Datsun. После столкновения пассажирский транспорт опрокинулся на бок, а автомобиль охватило пламя. В ведомстве добавили, что проведут проверку для оценки всех обстоятельств аварии.

Ленинградская область ДТП Автобусы
31 декабря 2024, 16:38
Уехавшие в Таиланд на заработки россияне попросили помощи у дипломатов
Global Look Press
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Больше 10 россиян, уехавших в Таиланд на заработки, направили коллективную жалобу на московского бизнесмена в посольство России. Они рассказали Telegram-каналу Mash, что получают угрозы за то, что отказались работать на предпринимателя.

По словам заявителей, в 2018 году мужчина по имени Алексей открыл школу плавания на Пхукете и стал набирать в нее сотрудников. Россиянам он гарантировал солидную зарплату и оформление рабочей визы в азиатской стране, однако обещаний не выполнил.

Сотрудники стали покидать компанию. В ответ на это Алексей отобрал у некоторых из них паспорта, других избил, еще нескольким испортил имущество.

Одной из бывших инструкторов школы плавания пришлось нанять охрану, потому что женщина получала угрозы от экс-босса. В посольстве России ответили, что бизнесмена еще в мае депортировали из Таиланда. Но, как утверждают россияне, они продолжают видеть Алексея на острове почти каждый день.

Пострадавшие обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

Ранее россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде. Он бродяжничал и просил у прохожих еду на острове Панган. Местные жители пожаловались на мужчину в полицию.

Таиланд

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