Копию раритетного ружья мексиканского революционера украли в Москве — СМИ
Копию раритетного ружья известного мексиканского революционера Панчо Вильи украли в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Как стало известно каналу, оружие вынесли из ресторана «Панчо Вилья», который находится на Большой Якиманке. Двуствольное ружье висело в качестве декорации. Трое похитителей сначала поели в заведении на семь тысяч рублей, а после похитили предмет интерьера, указал источник канала.
Цена копии раритетного ружья составляет приблизительно 200 долларов. Купили его специально для поддержания атмосферности ресторана. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что склад учебного центра концерна «Калашников» обокрали в Подмосковье.