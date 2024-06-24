Контртеррористическую операцию в Дагестане полностью завершили
В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию и отменили специальный правовой режим. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом „О противодействии терроризму“ принято решение о прекращении контртеррористической операции», - объявила пресс-служба.
Правовой режим КТО в на территории Махачкалы и Дербента отменили 24 июня в 08:15.