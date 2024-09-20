Контролеры отобрали проездные документы у ребенка на станции метро «Курская»

«Забрали проездные документа у ребенка», - уточнил собеседник 360.ru.

На месте работает полиция. Другие подробности случившегося уточняются.

В июле в столичной подземке также разразился скандал. Мужчина пытался выгнать девушку из вагона метро из-за ее внешнего вида. Пассажира не устроила длина волос потерпевшей - стрижка якобы была слишком короткой. МВД организовало проверку по факту случившегося.

До этого пьяная пассажирка пыталась напасть на женщину с ножом. Оппонентка в ответ распылила перцовый баллончик. Полиция задержала обеих на станции «Коломенская».