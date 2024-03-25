Контроль за мигрантами могут ужесточить в России после теракта

«Приток мигрантов является темой, отдельной от терроризма. В течение последних нескольких лет она рассматривается по линии правительственных структур. Речь идет о большей организованности в процессе, повышением контроля за приезжими в рамках соблюдения ими миграционного законодательства. Вероятно, ЧП в Crocus City Hall ускорит эту работу», - сообщил источник.

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в рамках дела о террористическом акте в Crocus City Hall. Все они являются гражданами Таджикистана.

Согласно последней информации, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, среди них есть дети.