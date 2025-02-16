16 февраля 2025, 16:28

Контрактник сбежал из воинской части в Ростове-на-Дону

РИА «Новости»
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Заключивший контракт для службы в зоне проведения специальной военной операции арестованный сбежал из воинской части. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание 161.ru.

Заключивший контракт для службы в зоне проведения специальной военной операции арестованный сбежал из воинской части. Об этом со ссылкой на источники сообщило и здание 161.ru.

Собеседник из силовых структур пояснил, что мужчина подписал контракт для участия в СВО в следственном изоляторе. В воинской части он не задержался и сбежал.

Поиски беглец сейчас идут в Железнодорожном и Советском районах Ростова-на-Дону. Вооружен контрактник или нет - неизвестно.

В конце прошлой недели обвиняемый по уголовному делу сбежал из зала суда в Люберцах сразу после вынесения решения о заключении под стражу.

Источник 360.ru уточнил, что против беглеца завели еще одно уголовное дело за побег. На поиски обвиняемого отправились сотрудники полиции. Удалось ли его найти, официально неизвестно.

Побеги Военные Россия
16 февраля 2025, 14:18
Три человека пострадали в аварии с 14 машинами в Башкирии
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В Аургазинском районе Башкирии произошла массовая авария с участием сразу 14 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ДТП случилось на 74-м километре трассы Р-240, вблизи населенного пункта Новый Кальчир.

На место ЧП прибыли специалисты МЧС России, медики и сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии погибших нет, пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Их доставили в медицинские учреждения. Также туда следует подвижный пункт обогрева на базе КамАЗа со снегоходом.

Сотрудники ГАИ организовали движение по одной полосе. Ситуация находится на контроле руководства МЧС Башкортостана.

Днем ранее семеро взрослых и один ребенок пострадали в массовом ДТП с бензовозом в Калининграде. Всего на заснеженной трассе столкнулось 26 транспортных средств.

Башкирия ДТП Машины
16 февраля 2025, 07:19
Двое детей погибли на пожаре в Чувашии
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В результате пожара в частном доме в поселке Атрать в Чувашии погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В доме проживала семья из четырех человек. При тушении спасатели обнаружили тела двухлетнего и четырехлетнего мальчиков. В больницу доставили 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину.

Специалисты ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Всего на месте работали шесть пожарных и три единицы техники МЧС. Точная причина возгорания устанавливается.

Днем ранее автосервис с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы.

Пожары Дети МЧС РФ Чувашия
16 февраля 2025, 04:31
«Изверги». В Госдуме осудили надругательство над мальчиком в школе в Петербурге
РИА «Новости»
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Депутат от фракции ЛДПР Василина Кулиева сообщила, что трое учащихся одной из петербургских школ, подозреваемые в издевательствах и изнасиловании своего сверстника, до сих пор продолжают ходить на учебу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.ru».

«По информации родителей учеников школы, которые обучаются в одном образовательном учреждении с насильниками, последних до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует», - рассказала депутат.

Кулиева назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, надругавшихся над подростком в туалете. Все произошло в престижной школе, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Видео с издевательствами над одноклассником ученики распространили по соцсетям.

По словам Кулиевой, родители других учащихся боятся за своих детей.

Парламентарий пообещала направить запросы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, а также инициировать должные проверки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к совершению этого преступления.

Двое подростков, которые надругались над одноклассником в туалете, забрали документы из школы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина вместе с другом принял наркотики, а потом изнасиловал интимной игрушкой семилетнюю дочь сожительницы.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Дети Школы Госдума РФ Соцсети Видео Депутаты Россия Школьники Изнасилования Следственный комитет России ЛДПР
16 февраля 2025, 00:28
Гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области
РИА «Новости»
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Во Владимирской области грузовик Mercedes-Benz, перевозивщий тела умерших для кремации, попал в ДТП. В результате аварии гробы с покойниками разлетелись по трассе, сообщил сайт Kp.ru.

Кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям и Telegram-каналам. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» рядом с деревней Чудиново, которая считается частью города Вязники.

На снимках видно, что у грузовика поврежден борт, а в кузове остались уложенные рядами гробы. Еще несколько выпали на дорогу и разбились, так что окружающие смогли увидеть тела умерших.

Грузовик перевозил гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающей мимо фурой и столкнулся с легковой машиной Lada Granta.

Региональное ГАИ подтвердило факт ДТП, уточнив, что никто из живых людей не пострадал.

Вскоре к месту аварии приехал другой автомобиль, в который перенесли гробы с телами.

Ранее в Калининграде произошло шесть массовых ДТП с участием 26 автомобилей, пострадали семь взрослых и ребенок.

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