Контрабандисту, пытавшемуся вывезти из РФ 25 золотых слитков, вынесли приговор

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В ведомстве уточнили, что мужчина пытался спрятать золото в ручной клади. Вес контрабанды превысил 36 килограммов, а его стоимость - 111 миллионов рублей. Сотрудники спецслужбы изъяли слитки в пользу государства, а контрабандисту вынесли приговор. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее студентка медколледжа в Воронеже планировала вывезти из России в европейские страны 673 килограмма кокаина. Стоимость такого товара на черном рынке могла превысить 6,5 миллиарда рублей.

Девушке предъявили обвинение, своей вины она не отрицала и содействовала следственным органам.