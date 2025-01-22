Контрабандисток с золотыми цепями задержали в аэропорту Грозного

Контрабанду заметили на «зеленом» коридоре, проверив пассажирок ручным металлоискателем. Женщины заявили, что это их личные украшения, но проверка показала, что цепи не ювелирные, а переплавлены из золота 999-й пробы.

Против контрабандисток возбудили уголовное дело. Им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в аэропорту Шереметьево у иностранных пассажиров, прибывших из Китая в Москву, нашли ювелирные изделия известных брендов на общую сумму 22,5 миллиона рублей. Их заподозрили не только в контрабанде, но и в неуплате таможенных платежей.