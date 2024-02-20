Контрабандистка попыталась ввезти в Россию сотни моделей человеческого эмбриона

В чемодане, который хотела провезти через границу жительница Эстонии оказались произведенные в немецком городе Эстрингене изделия с надписью «Не игрушка!».

Несмотря на отсутствие состава преступления, партия была признана коммерческой, и таможенники завели административное дело о незадекларированных товарах. По словам подозреваемой, она лишь выполняла «просьбу третьих лиц».

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края предъявила иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске, в которой отравились около 60 человек. Проверка показала, что владельцы кафе нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии посетителей.