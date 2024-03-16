16 марта 2024, 18:30

Контейнеровоз снес минимум три крана в порту на западе Турции

РИА «Новости»
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Иностранное судно столкнулось с кранами в международном порту Коджаэли в Турции. О происшествии сообщил в соцсети X губернатор провинции Седдар Явуз.

Он уточнил, что ЧП случилось, когда судно выполняло маневр при приближении к порту. В результате никто не пострадал. Ущерба окружающей среде также не зафиксировали.

В Управлении мореходства Турции уточнили, что 368-метровый контейнеровоз YM Witness, устроивший обрушение кранов в порту, следовал под флагом Гонконга.

Маневр контейнеровоз выполнял под контролем лоцмана. Несколько контейнеров из-за случившегося рухнули с борта судна в воду.

Видео момента столкновения опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости». Судя по кадрам, судно успело снести по меньшей мере три крана.

Турция
16 марта 2024, 17:49
Беременная женщина умерла в московском кафе
РИА «Новости»
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В Москве в кафе умерла женщина на 37-й неделе беременности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На фудкорте на улице 10 лет Октября женщина купила еду, подавилась и скончалась.

Прибывшие на место ЧП врачи смогли спасти жизнь только ее ребенку. После экстренного кесарева сечения медики отправили младенца в перинатальный центр.

В Ставропольском крае умерла беременная женщина , решившая сделать аборт на дому. Потеряв сознание, женщина скончалась до приезда медиков. Мертвую жену с недоношенным ребенком обнаружил в окровавленной ванне супруг. О беременности он не знал.

В Краснодарском крае школьница родила в туалете. Девушка умерла от потери крови. Как рассказал «360» источник , ее мать до последнего скрывала беременность дочери, боясь огласки.

Еда Дети Беременность Врачи Женщины Москва
16 марта 2024, 17:05
Ошибка стюардессы едва не стоила жизни пассажирам Boeing
Global Look Press
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Стюардесса самолета Boeing чилийского перевозчика Latam Airlines случайно нажала переключатель в кресле пилота. В результате лайнер «клюнул носом», а пассажиры попадали из кресел. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Из-за неосторожности стюардессы, раздававшей еду, командир корабля задел рычаг, от чего самолет устремился вниз.

В этот момент в салоне раздались крики - часть пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, вылетели из кресел. Пилот вовремя среагировал и выровнял самолет.

После этого случая Boeing предупредила компании, эксплуатирующие их самолеты, что переключатель кресла пилота нужно закрывать крышкой.

Ранее самолет Boeing, выполнявший рейс в США , потерял кусок обшивки.

Самолеты Boeing
16 марта 2024, 17:03
Женщина умерла после домашнего аборта в собственной ванне на Ставрополье
РИА «Новости»
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Жительница Ставропольского края сделала на седьмом месяце домашний аборт и умерла. Муж до последнего не знал о ее беременности, сообщил Telegram-канал Baza.

Семья жила в Лермонтове. Муж-водитель вечером 15 марта вернулся домой и застал жену лежавшей в ванне - в крови и с недоношенной девочкой. Женщина потеряла сознание и умерла до приезда скорой помощи.

Мужчина не знал о беременности жены. По информации канала, она решилась на домашний аборт на сроке семь месяцев, чтобы скрыть от него свое положение. Полиция нашла в доме таблетки, которыми покойная могла вызвать роды.

В Краснодарском крае 16-летняя школьница родила в туалете и скончалась от потери крови. Ребенок появился раньше срока, но умер неестественной смертью.

Источник «360» рассказал, что мать подростка боялась огласки и до последнего скрывала беременность дочери.

Беременность
16 марта 2024, 16:38
Жертвами аварии в Омской области стали шесть человек
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Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.

Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень - Омск.

По предварительным данным, грузовик DAF проткнул переднее колесо и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Sitrak и микроавтобусом Toyota, который вез шесть пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.

Погибли водители всех машин и три пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок. В больницу с ожогами и травмами доставили трех пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Тюмени автомобиль съехал с лестницы, которая вела на набережную. Водитель погиб.

На разбитую машину наткнулся мужчина, выгуливавший собаку.

Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень - Омск в Омской области. Столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли шесть человек. Видео с места аварии показал Следственный комитет России.

Уголовное дело Грузовики ДТП

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