Контейнеровоз снес минимум три крана в порту на западе Турции

Читайте нас в:

Он уточнил, что ЧП случилось, когда судно выполняло маневр при приближении к порту. В результате никто не пострадал. Ущерба окружающей среде также не зафиксировали.

В Управлении мореходства Турции уточнили, что 368-метровый контейнеровоз YM Witness, устроивший обрушение кранов в порту, следовал под флагом Гонконга.

Маневр контейнеровоз выполнял под контролем лоцмана. Несколько контейнеров из-за случившегося рухнули с борта судна в воду.

Видео момента столкновения опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости». Судя по кадрам, судно успело снести по меньшей мере три крана.