Конструкция горящего склада обрушилась на Шмитовском проезде в Москве
После локализации пожара в здании склада на Шмитовском проезде обрушились конструкции. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели приступили к ликвидации завалов.
Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. Его удалось локализовать прибывшим на место происшествия пожарным.
О пожаре возле Москва-Сити стало известно несколько часов назад. На вызов выехали 15 пожарных расчетов. Там загорелась пластиковая тара. Водоисточники оказались засыпаны снегом, и пожарные долго не могли приступить к тушению огня. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, идущем с места горения.
В другом пожаре на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы погибли четыре человека. Свидетелей происшествия начали опрашивать следователи.