Конструкция горящего склада обрушилась на Шмитовском проезде в Москве

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По его данным, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели приступили к ликвидации завалов.

Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. Его удалось локализовать прибывшим на место происшествия пожарным.

О пожаре возле Москва-Сити стало известно несколько часов назад. На вызов выехали 15 пожарных расчетов. Там загорелась пластиковая тара. Водоисточники оказались засыпаны снегом, и пожарные долго не могли приступить к тушению огня. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, идущем с места горения.

В другом пожаре на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы погибли четыре человека. Свидетелей происшествия начали опрашивать следователи.