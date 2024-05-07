07 мая 2024, 06:12

Консьержка в Москве устроила самосожжение на рабочем месте

РИА «Новости»
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В многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел пожар в комнате консьержки. Женщина устроила акт самосожжения и попала в больницу, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы в 02:09 вызвали в 16-этажный дом по улице Менжинского, 32 корпус 3. Произошло возгорание в комнате консьержки, сама женщина не могла выйти из нее. В доме сработала автоматическая система дымоудаления.

Приехавшие на место спасатели не обнаружили внешних признаков возгорания, а когда вошли в подъезд, узнали его истинную причину. Консьержка из личных побуждений устроила акт самосожжения. Вызвали скорую помощь и передали пострадавшую медикам.

Кирпичный завод загорелся в Смоленске на улице Лавочкина. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. МЧС сообщило о частичном обрушении кровли.

Поджоги Пожары Москва
07 мая 2024, 05:54
Молодой тренер покончил с собой в Челябинской области
Freepik
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Тренер одной из детских спортивных школ покончил с собой в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», - рассказал источник.

Погибшему было 20 лет. При нем нашли предсмертную записку, но пока ее содержимое неизвестно.

Издание связалось с пресс-службой регионального СК по этому происшествию. Журналистам ответили, что уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть тренера не криминальная.

Ранее в Челябинске завершились поиски пропавшей в марте женщины. Ее нашли мертвой.

Урал Смертность Челябинская область Машины Магнитогорск Следственный комитет России
07 мая 2024, 01:36
Американец залез через окно в детскую библиотеку в Москве и стал раздеваться
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В Москве гражданин США проник в детскую библиотеку и начал раздеваться. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

В учреждение, расположенное на улице Народного Ополчения, иностранец пробрался через окно.

По информации издания, американец получил туристическую визу в Россию в 2021 году. В стране он имеет право находиться до декабря 2024 года.

Позже телеканал РЕН ТВ уточнил, что в детской библиотеке задержали некоего Уильяма Рассела Никума. В России он жил у знакомых преподавателей английского языка. Накануне происшествия он отправился в бар, где напился и поссорился со знакомыми, после чего уехал на такси. Потом он разбил окно в детском учреждении и пролез внутрь, где и уснул.

Никума привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве, арестовав на 10 дней. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме, уточнил телеканал.

США Туризм Полиция Москва
06 мая 2024, 23:23
Тело экс-главы совета директоров «Норникеля» нашли в Москве — СМИ
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Бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, предпринимателя обнаружила без сознания его жена. Прибывшие на место врачи констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называлась. С 2020 года Филипьев боролся с онкологическим заболеванием.

Филипьев занимал должность председателя правления «Росбанка», позднее - банка «Таврический». С 1998 по 1999 года он был главой совета директоров «Норникеля».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым бывшего мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина. По данным СМИ, его смерть не носила криминальный характер, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Банки Москва
06 мая 2024, 22:58
В Калининграде оштрафовали пьяного туриста, заснувшего на карнизе музея
РИА «Новости»
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В Калининграде полицейские оштрафовали москвича, который сначала распивал алкоголь на карнизе Музея изобразительных искусств, а потом там же и заснул. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщение о молодом человеке, заснувшем на карнизе второго этажа здания областного музея, поступило в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они решили до приезда спасателей увести парня из опасного места.

Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по административной статье о распитии алкоголя в общественном месте. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

«Как пояснил нарушитель, его свидание пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения», - уточнила пресс-служба.

В конце апреля житель Калининградской области похитил всю выручку из кассы в кафе, воспользовавшись невнимательностью персонала. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже.

МВД РФ Туризм Музеи Алкоголь Полиция Калининград

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