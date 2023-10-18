Конфликт в московском ТЦ закончился стрельбой

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По словам сотрудников правоохранительных органов, во время конфликта один из участников несколько раз выстрелил в сторону пострадавшего.

«Между гражданами возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из предмета, визуально схожего с пистолетом», - уточнили в пресс-службе МВД.

После этого трое граждан покинули место происшествия. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а злоумышленника задержали.

«Пострадавший госпитализирован. Стрелявший гражданин задержан. Изъято оружие ограниченного поражения», - добавили сотрудники МВД.

О причинах конфликта не сообщалось. Насколько серьезные травмы получил пострадавший, также неизвестно.

Ранее сотрудники московского ТЦ подрались из-за пробников духов.

В ТЦ на Михневской улице в московском районе Бирюлево Восточное произошла ссора между мужчиной, женщиной и группой горожан, которая кончилась стрельбой и госпитализацией одного из участников. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы , а сотрудники столичного МВД рассказали «360» подробности инцидента.