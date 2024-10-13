13 октября 2024, 12:58

Конфликт на вечеринке в штате Оклахома перерос в стрельбу

Global Look Press
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Как минимум один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате стрельбы в столице штата Оклахома в США. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации правоохранительных органов, на данный момент подозреваемые неизвестны, однако местные силовики задержали несколько человек.

«По меньшей мере жертвой стал один человек, еще 12 других получили различные по тяжести ранения», - заявили в полиции.

По мнению правоохранителей внутри помещения, где шла вечеринка, произошли беспорядки. После этого прозвучали «многочисленные выстрелы снаружи и внутри» места происшествия. В настоящий момент продолжается расследование ЧП.

В сентябре в США под стражу взяли десятилетнего ребенка после того, как он дал признательные показания в расстреле бывшего мэра города Минден в штате Луизиана и его дочери. Ребенок убил их из двух разных пистолетов.

США Стрельба
13 октября 2024, 13:25
В челябинском аэропорту ночью эвакуировали пассажиров
РИА «Новости»
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В международном аэропорту Челябинска ночью сработала пожарная тревога, пассажиров эвакуировали из здания. Сначала они находились на улице, потом им предложили переждать в гостинице, сообщило местное издание 74.ru.

Известно, что тревога зазвучала примерно в 01:30, на втором этаже воздушной гавани произошло задымление, пассажиры почувствовали «запах горелой проводки».

«Всех эвакуировали на улицу. Потом, чтобы народ не мерз, отправляли в гостиницу, которая находится на территории аэропорта», - рассказала изданию очевидица.

Когда люди вернулись в здание, с потолка лилась вода. К утру рейсы вылетали из аэропорта по расписанию. Администрация воздушной гавани никак не прокомментировала происшествие.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Домодедово через час после взлета. Лайнер вместо набора высоты начал кружить над складами, а потом вернулся в аэропорт отправления.

Пожары Челябинск
13 октября 2024, 07:45
Один человек погиб при обрушении перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани
РИА «Новости»
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На Кубани перекрытие обрушилось в здании психоневрологического диспансера, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Спасатели вывели из здания 206 человек.

Обрушения Краснодарский край
13 октября 2024, 00:37
Грузовой вагон сошел с путей в Карелии
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В Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда между станциями Пояконда и Полярный круг в Лоухском районе. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Тележка вагона грузового поезда сошла с рельс в 12:30 в субботу, 12 октября. В настоящее время Карельская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Для технической помощи на место происшествия направлен вспомогательный поезд», - уточнили в надзорном ведомстве.

Транспортная прокуратура также оценит действия должностных лиц, а после завершения проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

В Нижегородской области локомотив и два грузовых вагона-платформы сошли с путей станции Правдинск. Опрокидывания подвижного состава не было, как и задержек движения поездов.

Прокуратура РФ Поезда Республика Карелия
12 октября 2024, 21:42
Школьница умерла после игры с подругой в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области при неизвестных обстоятельствах после игры с подругой скончалась 11-летняя девочка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все произошло в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. Пока мать школьницы была на работе, к ней пришла в гости подруга. Девочка позвонила женщине около 22:00 и сообщила о гибели ее дочери.

«Девочка заявила, что они играли, но в какой-то момент заснули. Когда она проснулась, то увидела, что ее подруга лежит на матрасе и не дышит», - рассказал собеседник телеканала.

На место происшествия прибыли медики, констатировавшие смерть школьницы. На ее теле они обнаружили странную ссадину. Кроме того, в комнате девочки нашли окурки, зажигалки и электронную сигарету. Причину смерти ребенка выяснят судмедэксперты.

Ранее в Якутии в больнице скончалась 12-летняя девочка , пострадавшая при нападении стаи собак. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

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