Конфликт на вечеринке в штате Оклахома перерос в стрельбу

По информации правоохранительных органов, на данный момент подозреваемые неизвестны, однако местные силовики задержали несколько человек.

«По меньшей мере жертвой стал один человек, еще 12 других получили различные по тяжести ранения», - заявили в полиции.

По мнению правоохранителей внутри помещения, где шла вечеринка, произошли беспорядки. После этого прозвучали «многочисленные выстрелы снаружи и внутри» места происшествия. В настоящий момент продолжается расследование ЧП.

В сентябре в США под стражу взяли десятилетнего ребенка после того, как он дал признательные показания в расстреле бывшего мэра города Минден в штате Луизиана и его дочери. Ребенок убил их из двух разных пистолетов.