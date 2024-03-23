«Конечно, гордимся». Родители 15-летнего Ислама рассказали, как узнали о подвиге сына

«Вчера от сына узнала, когда он пришел домой. <…> До этого я не слышала. Я после работы дома готовилась к ужину», - поделилась мать юноши.

Женщина добавила, что сын звонил ей до того, как вернулся домой, но она не взяла трубку.

«Он вернулся домой, кричал: „Мама, почему не отвечаете на звонок? Я вам видео отправил“. Я в шоке, он трясется, весь очень холодный. Потом телевизор [включили], уже в новостях я увидела, как стреляли, этот ужасный теракт. Потом я уже представляла: там мой сын был. Спасибо богу, моего сына вернул. Жив, здоров. Я от радости плакала», - поделилась собеседница «360».

Она рассказала, что Ислам устроился на работу в Crocus City Hall около года назад. Юноша с детства был шустрым и трудолюбивым.

«Конечно, гордимся. Конечно, горжусь очень», - сказала мать.

Отец Ислама отметил, что его сын похож на дедушку, который воевал с фашистами.

«Наш дедушка был крепкий мужчина. Он похож на дедушку. Потому что войну прошел в 41-м году. Это наш гражданский долг. <…> Сожалеем о том, что многим еще не могли помочь», - заключил мужчина.

Сам 15-летний Ислам поделился, что действовал по инструкции , спасая зрителей. Он понимал, что нельзя жертвовать другими людьми.