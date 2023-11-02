02 ноября 2023, 08:47

Кондуктор в Екатеринбурге выгнала из автобуса направлявшуюся к врачу 10-летнюю девочку

Unsplash
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Кондуктор автобуса высадила 10-летнего ребенка после того, как девочка не смогла оплатить проезд из-за проблем с валидатором. Об этом сайту E1.ru заявила мать школьницы.

По словам женщины, на карте были средства для оплаты поездки, но случились неполадки с валидатором. При этом кондуктор отказалась проводить операцию через свой терминал и выгнала ребенка из автобуса.

«Дочь сказала кондуктору, что она не имеет права высаживать ее, на что та ответила, что не хочет терять зарплату», - отметила мать школьницы.

Из-за высадки девочка не смогла попасть на прием к кардиологу. Чтобы записаться к врачу во второй раз, ей придется заново пройти осмотр у пульмонолога и получить направление к другому специалисту.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили эту ситуацию.

«Кондуктор приказом по предприятию привлечен к административной ответственности», - сообщили в администрации.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что кондукторы не имеют права высаживать «зайцев» моложе 16 лет. Это правило связано с тем, что дети могут подвергнуться различным рискам, если они попадают в незнакомый район.

Дети Автобусы Екатеринбург
02 ноября 2023, 08:00
Военные перехватили 6 беспилотников над Крымом и Черным морем
РИА «Новости»
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Российские войска предотвратили атаку беспилотниками. Над Крымом и акваторией Черного моря сбили шесть дронов, сообщило Минобороны России.

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа», - сообщила пресс-служба.

Из них пять дронов перехватили над Крымом, один - над акваторией Черного моря. Удары предотвратили дежурные средства ПВО.

Беспилотники
02 ноября 2023, 00:02
Появилось видео с места обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Москве
Телеканал «360»
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Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что в зоне обнаружения СВУ работают сотрудники правоохранительных органов. Само место случившегося оцепили.

По данным Telegram-канала Mash , похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашел полицейский. Он совершал обход территории военкомата на улице Дмитрия Ульянова. Правоохранитель сообщил о находке своим коллегам.

Другие подробности инцидента уточняются.

Недавно в Твери ликвидировали агента украинских спецслужб , пытавшегося устроить теракт в здании военкомата. По указанию кураторов мужчина заранее подготовил самодельное взрывное устройство.

В сентябре сотрудники ФСБ предотвратили теракт , который планировал совершить житель Севастополя. Силовики обнаружили у мужчины тайник, в котором он хранил СВУ. Его изготовили на основе вещества иностранного производства.

Москва 2023
01 ноября 2023, 22:38
Похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашли у военкомата на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, нашли у военкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, похожий на СВУ предмет обнаружил сотрудник полиции, совершавший обход территории комиссариата на улице Дмитрия Ульянова. Полицейский сообщил коллегам о неизвестном предмете. Место происшествия оцепили, работают спасатели и сотрудники МВД.

МВД РФ Полиция Москва 2023
01 ноября 2023, 18:29
Склад с кормами для животных загорелся в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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Пожар на площади пять тысяч квадратных метров возник на складе с кормами для животных в поселке Степной Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению крупного пожара привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Сначала огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров, но затем распространился на пять тысяч «квадратов». Сейчас огнеборцам МЧС удалось локализовать его.

Причину возгорания в ведомстве пока не назвали.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Экстренные службы предприятия ликвидировали локальное возгорание за полчаса.

Кроме того, в середине октября заполыхал частный дом в хуторе Соповая Балка. Жертвами стали четыре человека , в том числе двое детей. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Пожары Краснодар МЧС РФ

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