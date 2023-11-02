Кондуктор в Екатеринбурге выгнала из автобуса направлявшуюся к врачу 10-летнюю девочку

По словам женщины, на карте были средства для оплаты поездки, но случились неполадки с валидатором. При этом кондуктор отказалась проводить операцию через свой терминал и выгнала ребенка из автобуса.

«Дочь сказала кондуктору, что она не имеет права высаживать ее, на что та ответила, что не хочет терять зарплату», - отметила мать школьницы.

Из-за высадки девочка не смогла попасть на прием к кардиологу. Чтобы записаться к врачу во второй раз, ей придется заново пройти осмотр у пульмонолога и получить направление к другому специалисту.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили эту ситуацию.

«Кондуктор приказом по предприятию привлечен к административной ответственности», - сообщили в администрации.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что кондукторы не имеют права высаживать «зайцев» моложе 16 лет. Это правило связано с тем, что дети могут подвергнуться различным рискам, если они попадают в незнакомый район.