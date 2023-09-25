Кондуктор прервал обед ради драки с пассажиркой автобуса в Екатеринбурге

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По словам собеседников, в момент поездки сотрудница перевозчика устроила себе обеденный перерыв, не стесняясь пассажиров. Стоящей рядом девушке не понравилось чавканье соседки, и она сделала ей замечание. В ответ кондуктор не стерпела и накинулась на пассажирку.

Сама работница транспортного предприятия в комментарии изданию Tagilcity заявила, что противница не просто сделала замечание, а нанесла ей оскорбление, назвав доступной женщиной. По словам кондуктора, у нее до сих пор остались на руке следы зубов пассажирки.

По данным журналистов, маршрут обслуживает компания «УралТрейд». Но там отказались дать комментарий по факту происшествия, объяснив, что начальства нет на месте.

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