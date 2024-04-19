Концерт Гуфа в Екатеринбурге закончился для фанатки подозрением на сотрясение

«Парень залез на сцену. Гуф поворачивается, и тот стоит, протягивает ему руку, они поздоровались, парень развернулся, просто сделал сальто и прыгнул в толпу. Стояли девочки молоденькие прям перед сценой и парень прилетел на девушку. Все были в шоке», - рассказала одна из очевидец.

По ее словам, Гуф сразу поинтересовался самочувствием пострадавшей и на протяжении всего концерта уточнял ее состояние. Девушке сразу предложили воду и помощь.

«Гуф раза четыре, наверно, извинялся перед ней, говорил такое ощущение, что это он прыгнул, а не этот парень. Ему был неприятен этот случай», - уточнила другая слушательница.

Рэпер также призвал поклонников не бить молодого человека. Пострадавшие ограничились просьбой к сотрудникам охраны вывести пьяного гостя из зала.

По данным Telegram-канала Shot , у пострадавшей подозрение на сотрясение мозга. При этом возмущенные посетители клуба едва не растерзали акробата.

Недавно в Москве полицейским позвонил неизвестный и сообщил о смерти рэпера Гуфа. Звонок поступил якобы от экс-супруга его сестры. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что это был чей-то розыгрыш.