Компот с червями раздали школьникам в Челябинской области
Учащиеся одной из школ в Челябинской области получили в столовой компот с червями. Информация об этом появилась в СМИ. Региональная прокуратура начала проверку по этому поводу, указали в Telegram-канале ведомства.
Фотографии компота с червями, которые школьники отправили родителям, опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Один из родителей школьников, получивших такой компот, рассказал, что дети постоянно жалуются на питание.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку после публикации в СМИ о том, что в Образовательном центре № 5 детям раздали в столовой компот с червями.
«По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», - указали в ведомстве.
В Улан-Удэ ранее школьники пожаловались на качество злаковых батончиков, которые раздали в столовой. Дети обнаружили в них живых червей. Следственное управление СКР по Республике Бурятия организовало проверку.
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