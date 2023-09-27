Компот с червями раздали школьникам в Челябинской области

Читайте нас в:

Фотографии компота с червями, которые школьники отправили родителям, опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Один из родителей школьников, получивших такой компот, рассказал, что дети постоянно жалуются на питание.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку после публикации в СМИ о том, что в Образовательном центре № 5 детям раздали в столовой компот с червями.

«По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», - указали в ведомстве.

В Улан-Удэ ранее школьники пожаловались на качество злаковых батончиков, которые раздали в столовой. Дети обнаружили в них живых червей. Следственное управление СКР по Республике Бурятия организовало проверку.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.