Компенсационные автобусы запустят от станций Чисмена и Волоколамск после ЧП на железной дороге

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск произошел в 14:25 при маневровых работах. В результате приостановили движение поездов на участке Волоколамск - Чисмена. На место случившегося направили два восстановительных состава. Действия по ликвидации последствий случившегося координирует специальный штаб.

Транспорт назначили на период восстановительных работ по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины. Автобусы начнут курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсирования автобусов», - добавили в МЖД.