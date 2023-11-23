Комната с ацетоном загорелась на авиадвигателестроительном заводе в Москве
На северо-западе Москвы в Покровском-Стрешневе произошел пожар. В административно-производственном здании авиадвигателестроительного завода вспыхнул ацетон. Пострадал один человек, сообщил источник «360».
Вызов в экстренные службы поступил около шести часов утра. Очевидец рассказал, что в здании по Вишневой улице, 7 загорелась комната с ацетоном.
Специалисты выехали на место и выяснили, что пожар случился на первом этаже трехэтажного административно-производственного здания. Ожоги получил один человек - 52-летний мужчина. Пожарные ликвидировали открытый огонь пеной.
Вспышку и огонь заметили на электроподстанции в Лыткарине. Очевидцы рассказали, что около часа ночи в домах нескольких населенных пунктов поблизости отключилось электричество. Спустя время свет в дома вернули.