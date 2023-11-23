Комната с ацетоном загорелась на авиадвигателестроительном заводе в Москве

На юге Москвы местные жители заподозрили бездомную в воровстве собак. На женщину поступило около десятка жалоб от хозяев, потерявших животных в районах Печатники, Зябликово, Марьино и других. Кражи начались еще около года назад. О происходящем «360» рассказала руководитель волонтерского сообщества «Зоопоиск» Юлия Борзова.

По ее словам, злоумышленница отвязывает собак, которых хозяева оставляют у входа в магазин, и уводит их в неизвестном направлении. Кроме того, местные жители рассказали, что она отбывала срок за кражу в течение трех лет. По слухам, больная туберкулезом женщина крадет собак для того, чтобы съесть их.

«У нее был обыск, и нашли фрагменты собаки», - поделилась зооволонтер.

Одна из пострадавших рассказала «360» о том, как едва не потеряла собаку по кличке Рекс. Ее мама возвращалась с питомцем с прогулки и остановилась у магазина. Женщина привязала животное у входа в супермаркет, поскольку боялась, что собака потянет ее за собой, увидев продукты. Она вошла в магазин буквально на десять минут, однако этого времени хватило злоумышленнице, чтобы увести пса.

Его удалось найти случайно, привязанного на другой улице. К поискам подключили несколько членов семьи и полицию.

По словам зоозащитницы, оставленные без хозяина животные формально становятся бесхозным имуществом, поэтому не стоит привязывать их у магазинов.

Несмотря на большое количество заявлений в полицию, которые пишут пострадавшие владельцы собак, женщина остается безнаказанной, поскольку ее не удается поймать на месте преступления.