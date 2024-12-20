20 декабря 2024, 13:31

Коммунальщики в Кунцеве отказались спасать котенка из подвала

РИА «Новости»
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Сотрудники ГБУ «Жилищник» в столичном районе Кунцево отказались открывать подвал дома, в котором несколько часов кричал котенок. Об этом сообщил информационный канал для помощи животным «Кот на дереве».

«У подвала стоит бабушка, но спасти не может, попасть нельзя, МЧС тоже отказало», - указали в публикации.

Ключи от подвала есть у слесарей, однако они не пожелали открыть дверь, так как их рабочий день закончился. Выйти на связь с заместителем начальника участка у местных жителей не получилось.

Позже стало известно, что неравнодушные люди самостоятельно вытащили котенка из затопляемого подвала. Выяснилось, что он не мог выбраться из-за неработающих задних лап. Как сообщили в Telegram-канале , посвященном спасенному животному, молодой кошке дали кличку Мира.

Ранее в квартире одного из домов на проспекте Андропова в унитазе застрял котенок. Хозяев вызвали на помощь сотрудников экстренных служб.

Коты Животные Москва
20 декабря 2024, 14:03
Массовая драка произошла в московской школе
РИА «Новости»
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В московской школе №1788 произошла массовая драка, в которой пострадали три ученика. Об этом 360.ru сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки столицы.

Директор учебного заведения Александр Ездов уточнил, что конфликт начался на перемене.

«Ситуация абсолютно неприемлема и полностью противоречит правилам и ценностям нашей школы. Сейчас решается вопрос о постановке нападавших на внутришкольный учет. С каждым участником произошедшего проведут воспитательные беседы, задействовали школьного психолога, социального педагога и службу примирения», - сказал он.

Ездов уточнил, что в школу вызвали родителей зачинщиков потасовки и заявили им о недопустимости подобного поведения.

«Школа инициировала проведение расследования, по итогу которого всех виновных накажут, в том числе поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», - добавил директор.

Ранее учитель физкультуры ударил ученика в Балашихе. Полиция начала проверку.

Школы Школьники
20 декабря 2024, 09:16
Упавшему под поезд в столичном метро пассажиру отрезало ухо и левую кисть
Телеканал «360»
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Человек попал под поезд на одной из станций Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пассажир упал с платформы и угодил под состав. Его уже достали из-под поезда. Пострадавший лишился уха и кисти руки. На место происшествия вызвали врачей и спасателей.

Как отметили в Дептрансе , из-за случившегося были временно увеличены интервалы прибытия и отбытия составов на Сокольнической линии, однако движение уже в графике.

Ранее похожий случай произошел в ноябре. Женщина попала под поезд на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Ее достали из-под состава и передали медикам.

В октябре другая женщина попала под поезд в московском метро. Из-за ЧП приостанавливали движение поездов от станции «Орехово» до «Красногвардейской».

Спасатели Поезда Метро
20 декабря 2024, 09:05
Бывший хоккеист «Металлурга» избил полицейского в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, драка произошла в городе Амурск Хабаровского края в ночь на 19 декабря. Спортсмен выпивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент девушка вызвала полицию и заявила, что Яценко ее избил, пояснил собеседник Shot.

Когда правоохранитель приехал к квартире, бывший хоккеист, по информации канала, с порога набросился на него и около пяти раз ударил по лицу.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Сообщается, что после случившегося Яценко задержали.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела», - добавил источник Shot.

Ранее красноярского депутата и экс-бойца ММА приговорили к 160 часам работ за драку. Он избил мужчину, с которым не поделил дорогу. Пострадавший получил сотрясение мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественные синяки и кровоподтеки. Бывший спортсмен свою вину не признал.

Драки Спортсмены Аресты Полиция
20 декабря 2024, 07:21
Военный комиссариат подтвердил гибель 5 дезертиров при пожаре в Якутске
Freepik
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Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) подтвердил смерть пятерых дезертиров при пожаре в Якутске. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пожар случился в изоляторе, где содержат военных, которые самовольно пытались оставить части. Семь человек пострадали из-за происшествия, пятеро погибли. Их личности устанавливают.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы», - заявили в оперштабе.

Как отметил Telegram-канал Baza , пожар случился вечером накануне. Огонь быстро распространялся, пламя тушили три часа.

Ранее в штрафном изоляторе тюрьмы в Кабардино-Балкарской Республике осужденные устроили бунт. Они потребовали ослабить режим содержания и в качестве протеста подожгли матрасы в камерах.

Якутия Пожары Военные Протесты Тюрьмы

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