Коммунальщики в Кунцеве отказались спасать котенка из подвала

«У подвала стоит бабушка, но спасти не может, попасть нельзя, МЧС тоже отказало», - указали в публикации.

Ключи от подвала есть у слесарей, однако они не пожелали открыть дверь, так как их рабочий день закончился. Выйти на связь с заместителем начальника участка у местных жителей не получилось.

Позже стало известно, что неравнодушные люди самостоятельно вытащили котенка из затопляемого подвала. Выяснилось, что он не мог выбраться из-за неработающих задних лап. Как сообщили в Telegram-канале , посвященном спасенному животному, молодой кошке дали кличку Мира.

Ранее в квартире одного из домов на проспекте Андропова в унитазе застрял котенок. Хозяев вызвали на помощь сотрудников экстренных служб.