09 января 2025, 14:54

Коммунальщики начали устранять последствия аварии на дороге в Дмитрове

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Из ямы, в которую в Дмитрове провалились два автомобиля, начали откачивать воду. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Сейчас специалисты выкачивают воду из образовавшейся на месте аварии ямы», - отметили в пресс-службе.

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб потоки воды больше не льются на соседнюю улицу Пушкинская.

В яму с канализационными стоками провалились две машины. Владелец одного из пострадавших авто рассказал, что жидкость испачкала салон автомобиля. Также из-за ЧП у машины повредились бампер, крыло и дверь. Мужчина признался, что еле успел поймать уплывающий регистрационный номер.

Вытащить машину из ямы помог неравнодушный водитель, который взял застрявшую машину на буксир. Несмотря на повреждения, побывавший в канализации автомобиль удалось завести. В результате ДТП в этом районе возникали пробки - водители опасались заезжать на участок, где размыло асфальт.

Дороги Коммунальные аварии Дмитров
09 января 2025, 13:42
Глыбы льда упали на голову сотрудника автосервиса в Санкт-Петербурге
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Мужчина получил серьезные травмы в результате падения мощных глыб льда с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Заусадебной улице. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, что петербуржец, работающий в местном автосервисе, вышел на улицу к припаркованной рядом машине скорой помощи. В этот момент на него упала наледь с крыши.

Издание «Фонтанка» сообщило, что пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью, позвонив по номеру 112. Врачи диагностировали у него травмы головы и ссадины на лице.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку качества содержания зданий в зимний период.

Ранее жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом , упавшим с крыши дома. По данным «Фонтанки» , пострадавшая - 24-летняя девушка из Всеволожска - получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ
09 января 2025, 13:39
Школьник снял с себя скальп, когда катался с горки в Самарской области
Unsplash
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В Самарской области во время новогодних каникул школьник катался с ледяной горки и травмировал голову. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мальчик буквально снял себе скальп. Его срочно привезли в больницу. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей», - рассказал источник издания.

По словам очевидцев, ребенок не смог справиться с управлением тюбинга во время спуска с горы и упал. В тот момент температура воздуха была минусовой, и снег покрылся твердой коркой льда. Вероятно, именно это стало причиной тяжелой травмы головы, которую получил мальчик.

Ранее психолог Анна Марина рассказывала, как правильно выбрать место для катания с горки: рядом не должно быть деревьев, заборов, дорог и других препятствий. Она также напомнила, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу. Особенно это важно зимой, когда видимость на дороге снижается.

Дети Школьники
09 января 2025, 12:42
«Даже номер оторвался». Машина жителя Дмитрова провалилась в канализацию
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В Дмитрове движущийся легковой автомобиль провалился в канализацию, водитель и пассажиры успели выбраться из салона и не пострадали. Подробно о ситуации рассказал 360.ru владелец машины.

Он объяснил, что забирал знакомых с вокзала. На одной из улиц он увидел потоки воды, но не обратил на это особого внимания.

«Я снизил скорость, чтобы просто машиной не брызгать, и потихоньку, спокойно еду, и подо мной проваливается асфальтное покрытие. И машина уходит одним колесом хорошо под асфальт», - отметил мужчина.

Житель Дмитрова вначале решил, что провалился в колодец.

Он вышел из начинающего тонуть автомобиля вместе с пассажирами. В это время из-за ЧП на дороге возник транспортный коллапс - другие водители не рисковали двигаться рядом с провалом, добавил владелец машины.

«Машина наклонилась на правое колесо на градусов 30, а морда ушла наверное градусов на 45. И вот кое-как вылезли, а машина уже уходит», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В итоге другой водитель помог вытянуть автомобиль из канализации. Несмотря на ЧП, мужчине удалось без буксира доехать до дома.

«Просто эта жижа, канализация какая-то, текла и попала в салон, замочила чехлы. И бампер разбил, крыло разбил, дверь чуть царапнуло, даже номер оторвался. Хорошо, что я его успел поймать, и он у меня не уплыл», - рассказал он.

Житель Дмитрова сообщил, что еще не ездил в автосервис. По его словам, после провала в канализацию машина дымила, так как в радиатор попала вода и грязь. Мужчина предположил, что ему не выплатят страховку, так как ОСАГО не рассматривает такие случаи. Компенсацию придется требовать через суд, но пока непонятно, с кем именно судиться, добавил он.

Всего от провала в яму пострадали два автомобиля. Глава муниципального округа Дмитров Иван Курданин объяснил, что на трассе размыло асфальт из-за технологического нарушения на канализационном трубопроводе.

Машины Коммунальные аварии Дмитров
09 января 2025, 12:23
Девять самолетов прилетят с опозданием в аэропорт Новосибирска
Freepik
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Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается. Все самолеты принадлежат перевозчику S7, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Толмачево.

С опозданием прилетят лайнеры из Благовещенска, Екатеринбурга, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и Ноябрьска. Также задерживаются рейсы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

«Это связано с различными причинами - такими, как погодные условия и поздний прилет предыдущих рейсов», - сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

По данным перевозчика, максимальное время задержки составляет два часа. Это касается перелетов из Владивостока и Магадана. Пассажиров своевременно информируют о задержках с помощью смс и по электронной почте.

Накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса U6-1875 в Шарм-эш-Шейх. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. Последних разместили в гостинице, предоставив горячее питание и напитки.

Самолеты

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