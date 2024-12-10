Коммунальная авария на севере Москвы: в доме на 10-м этаже прорвало трубу с кипятком

Женщина прислала видео, на котором потоки горячей воды льются в подъезде с потолка, заливая лифтовые шахты. Жительница дома рассказала, что это уже второе крупное ЧП за последние несколько месяцев.

«В нашем ЖК творится беспредел. Управляющей компании абсолютно без разницы на проблемы. Второй раз за пять месяцев произошел крупный потоп на 10-м этаже - прорывает трубу с горячей водой. Также регулярно отключают отопление и перебои с электричеством», - пожаловалась жительница ЖК.

Также собеседница 360.ru рассказала, что у лифтов перегорели все блоки. По слова женщины, техники не могут сказать, когда смогут запустить лифтовое оборудование.

В Новой Москве в ЖК «Новое Внуково» 2 декабря также произошла коммунальная авария - более чем на шесть часов в домах пропало электричество. Авария на электросетях произошла в поселении Кокошкино. Владельцы квартир в ЖК сообщили, что электричество отключали трижды.