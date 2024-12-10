10 декабря 2024, 23:14

Коммунальная авария на севере Москвы: в доме на 10-м этаже прорвало трубу с кипятком

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Крупная коммунальная авария произошла в одном из домов жилого комплекса «Большая Академическая» на севере Москвы. На 10-м этаже прорвало трубу с горячей водой и на жильцов с потолка полились потоки кипятка. Об этом 360.ru рассказала один из жильцов пострадавшего дома.

Женщина прислала видео, на котором потоки горячей воды льются в подъезде с потолка, заливая лифтовые шахты. Жительница дома рассказала, что это уже второе крупное ЧП за последние несколько месяцев.

«В нашем ЖК творится беспредел. Управляющей компании абсолютно без разницы на проблемы. Второй раз за пять месяцев произошел крупный потоп на 10-м этаже - прорывает трубу с горячей водой. Также регулярно отключают отопление и перебои с электричеством», - пожаловалась жительница ЖК.

Также собеседница 360.ru рассказала, что у лифтов перегорели все блоки. По слова женщины, техники не могут сказать, когда смогут запустить лифтовое оборудование.

В Новой Москве в ЖК «Новое Внуково» 2 декабря также произошла коммунальная авария - более чем на шесть часов в домах пропало электричество. Авария на электросетях произошла в поселении Кокошкино. Владельцы квартир в ЖК сообщили, что электричество отключали трижды.

Электричество Отопление Коммунальные аварии Москва
10 декабря 2024, 22:01
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Полярные Зори
РИА «Новости»
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В городе Полярные Зори Мурманской области разгорелся пожар на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом 360.ru сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Сивко поступило в МЧС в 20:29. На последнем этаже жилого дома горела квартира по всей площади. На место происшествия прибыли экстренные службы города. По данным ведомства, дом не газифицирован. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях также появились видеокадры с места ЧП. На них слышен мощный взрыв и видно, как пламя вырывается из окон квартиры, валит густой дым.

«В квартире что-то взорвалось, сообщают очевидцы. Надеемся, обойдется без жертв!» - подписали видео авторы Telegram-канала «Регион 51».

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в районе Кунцево в Москве загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Предположительно, в помещении находились люди.

Спасатели Пожары Взрывы Квартиры Мурманская область
10 декабря 2024, 19:13
Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве
Pxhere
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Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одна из машин перевернулась на крышу. В результате аварии один человек получил травмы.

Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу.

Несколько дней назад на Южнобутовской улице в Москве столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осмотрели врачи скорой помощи.

Дети ДТП Москва
10 декабря 2024, 13:53
Пострадавшая от падения утеплителя девушка в Приморье сломала обе ноги
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Рулон утеплителя упал с крыши многоэтажки на проходившую мимо 15-летнюю девушку во Владивостоке, причинив ей тяжелые травмы. О состоянии пострадавшей рассказал 360.ru ее брат.

«Сейчас у нее одна нога - перелом, вторая - перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник - сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», - заявил он.

По его словам, сестра должна была увидеться с подругой, но та опоздала на встречу и пришла, когда уже все случилось.

Пострадавшей оказали первую помощь местные жители, ставшие очевидцами происшествия. Также брат девушки заявил, что она не пересекала ограничительную линию, а проходила рядом.

Прокуратура по факту происшествия проводит доследственную проверку.

Прокуратура РФ Приморье Школьники Владивосток
10 декабря 2024, 09:12
Движение рядом с Коптевским рынком перекрыли из-за пожара
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ДПС перекрыла движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы в связи с крупным пожаром на рынке. К месту ЧП обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Огонь успел охватить примерно 400 квадратных метров. По информации источника 360.ru, из расположенного рядом с горящим павильоном помещения эвакуировали 15 человек.

Всего на территории рынка горят пять двухэтажных зданий. Пожар вспыхнул в шаурмичной и распространился на павильоны. На место ЧП прибыли полиция и скорая помощь. Выяснение обстоятельств пожара взяла на контроль московская прокуратура.

Пожары Москва

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