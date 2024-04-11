11 апреля 2024, 18:47

Командира «Полярных авиалиний» уволили после приземления на замерзшую реку

Читайте нас в: Google Новости

Командира Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, уволили по итогам проверки. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 28 декабря 2023 года самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту отклонился от курса и вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на песчаную косу Колымы. В ходе проверки прокуроры установили вину пилота.

Прокуратура вынесла представление руководителю компании-перевозчика. С другими пилотами провели дополнительные занятия, чтобы исключить ошибки.

Ранее Росавиация потребовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после того, как один из самолетов компании приземлился прямо в поле.

Якутия Самолеты Авиакомпании
11 апреля 2024, 19:25
Российский беспилотник нештатно сел в Ставрополье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ставропольском поселке Приозерный совершил нештатную посадку российский беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Фото из нашего края, поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата, разрушений и жертв нет», - написал он, прикрепив к посту снимок БПЛА.

Владимиров отметил, что предварительной причиной ЧП могло стать столкновение с птицей. На место выехали оперативные службы. Ситуацию они полностью контролируют.

Минобороны 11 апреля сообщило о четырех украинских беспилотниках , которые российские средства ПВО сбили над Белгородской и Брянской областями. В небе над первой уничтожили три дрона противника, на Брянщине - один.

Беспилотники Птицы
11 апреля 2024, 17:57
Суд рассмотрит дело об оспаривании долга блогером Портнягиным в мае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Арбитражный суд Московской области рассмотрит дело блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина об уклонении от уплаты налогов 6 мая. Такая информация следует из картотеки арбитражных дел.

Истцами выступают Портнягин и Анастасия Михайлюк. В качестве иных лиц указана ИФНС по городу Наро-Фоминск.

Сам блогер заявил, что, не дожидаясь решения суда, оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей. По его словам, именно из-за них он обратился в суд, а основную часть долга погасил еще в августе 2022 года. Он добавил, что недавно вернулся в Россию и не намерен покидать страну в тяжелое время.

По информации Telegram-канала Shot , Портнягину может грозить до 10 лет колонии. Против блогера возбудили два уголовных дела по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств» в особо крупном размере.

Сегодня, 11 апреля, силовики провели обыски в помещениях «Клуба 500» и банного комплекса Siberia, а также в квартире его семьи в «Москва-Сити» и в доме в Наро-Фоминске. Кроме того, жену блогера Екатерину Портнягину задержали и доставили на допрос в подмосковный отдел Следственного комитета.

Долги Суд Налоги Блогеры Россия
11 апреля 2024, 17:24
Балкон загорелся в квартире на востоке Москвы из-за детской шалости
Читайте нас в: Google Новости
Пожар разгорелся на балконе пятого этажа жилого дома на Алтайской улице в московском районе Гольяново. Источник «360» сообщил, что причиной возгорания стала шалость ребенка.

По его словам, мальчик поджег бумагу и выкидывал на улицу. Одну из горящих поделок ветер занес на балкон соседей. В результате начался пожар.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что балкон полностью охватило огнем. В небо поднимается густой дым.

По словам источника, на место выехала пожарная бригада, которую вызвали очевидцы.

Пожары Дети Москва
11 апреля 2024, 17:06
Моор допустил прорыв дамб в Тюменской области из-за паводка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Тюменской области исходят из того, что паводковая вода может прорвать дамбы. Об этом в ходе совещания с участием президента Владимира Путина заявил губернатор региона Александр Моор.

«Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Реки пока находятся в русле», - доложил Моор главе государства.

Тюмень Паводки

Новости по теме