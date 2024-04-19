По его данным, предварительная причина происшествия - потеря тяги двигателя после подрыва гидросистемы и пожара. Отмечается, что командир решил остаться в кабине и героически до последнего уводил самолет от жилых домов, а своего помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора заставил спасаться.

Самолет, возвращавшийся после выполнения боевой задачи, рухнул в поле ранним утром 19 апреля. По предварительным данным Минобороны, причиной стала техническая неисправность.

Одного из членов экипажа нашли мертвым , еще одного все еще ищут. Двое выжили, их доставили в медучреждения. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова , угрозы для их жизни нет, скоро пациентов переведут в военный госпиталь за пределами региона.