Колокольцева попросили взять под контроль дело о гибели медиков в Белгороде

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«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», - написал Леонов в своем обращении.

Соответствующую просьбу мужчина также направил на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Их утрата - это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», - рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья в беседе с агентством.

Смертельное ДТП на проспекте Славы в Белгороде произошло ночью 7 февраля. По информации местной прокуратуры, водитель автомобиля BMW на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с каретой скорой помощи.

Жертвами аварии стали двое женщин-фельдшеров 38 и 45 лет. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира иномарки.

Telegram-канал Shot сообщил, что за рулем легковушки был 28-летний мужчина , работающий детским тренером по ММА. У виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Прокуратура Белгородской области начала проверку.