12 февраля 2025, 09:06

Колокольцева попросили взять под контроль дело о гибели медиков в Белгороде

РИА «Новости»
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Депутат Сергей Леонов, возглавляющий комитет Госдумы по охране здоровья, попросил главу МВД Владимира Колокольцева лично проконтролировать расследование аварии, в которой погибли два медика. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», - написал Леонов в своем обращении.

Соответствующую просьбу мужчина также направил на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Их утрата - это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», - рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья в беседе с агентством.

Смертельное ДТП на проспекте Славы в Белгороде произошло ночью 7 февраля. По информации местной прокуратуры, водитель автомобиля BMW на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с каретой скорой помощи.

Жертвами аварии стали двое женщин-фельдшеров 38 и 45 лет. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира иномарки.

Telegram-канал Shot сообщил, что за рулем легковушки был 28-летний мужчина , работающий детским тренером по ММА. У виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Прокуратура Белгородской области начала проверку.

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12 февраля 2025, 10:34
Раскрыто прошлое владельца пекарни, в которой москвичи отравились ртутью
РИА «Новости»
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Владелец пекарни, в которой двое москвичей отравились слойками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, хлебобулочным бизнесом предприниматель занимался последние несколько лет. В 2020 году он ликвидировал свое прошлое ИП, существовавшее около шести месяцев, а затем открыл пекарню «Мельница». До этого мужчина занимался строительным бизнесом в Красноярском крае.

Сотрудников для пекарни он нанимал с помощью объявлений в социальных сетях. За смену бизнесмен предлагал до 3,5 тысячи рублей при условии опыта работы от года. В качестве обеда «Мельница» давала работникам собственную выпечку.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося. Глава Следкома Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.

Еда Роспотребнадзор Бизнес Следственный комитет России
12 февраля 2025, 10:25
Пострадавшие от пирожков с ртутью москвичи могли купить их не в пекарне, а в магазине
РИА «Новости»
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Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли приобрести их не в пекарне на Симферопольском бульваре, а в супермаркете «Дикси». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудники магазина проведут проверку магазина на уровень содержания ртути.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ЧП.

Пострадавших отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики провели все необходимые обследования, а также полностью промыли желудочно-кишечный тракт.

Состояние пациентов врачи в настоящее время оценивают как стабильное.

Магазины
12 февраля 2025, 09:38
Часть рыбаков на Сахалине отказались от эвакуации с дрейфующей льдины из-за рыбы
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На Сахалине некоторые застрявшие на дрейфующей льдине рыбаки отказались от эвакуации из-за улова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Льдину с рыболовами оторвало от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина утром в среду. По предварительным данным, на ней находились порядка 300 рыбаков-любителей.

Издание «Сахалин и Курилы» отмечало, что лед отделился сразу в трех прибрежных населенных пунктах - Стародубском, Лесном и Охотском. Это усложнило спасательную операцию.


В ведомстве отметили, что спасатели пытались эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, однако они заявили, то не собираются покидать льдину без улова.

В МЧС уточнили, что всего с дрейфующей льдины удалось снять 109 рыбаков. Спасатели вывезли 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 – с помощью плавательных средств.

МЧС РФ Эвакуации Сахалин
12 февраля 2025, 09:16
Бастрыкин потребовал доклад после отравления москвичей слойками с ртутью
РИА «Новости»
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту отравления двух москвичей после покупки пирожков со ртутью в одной из столичных пекарен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка», - заявили в пресс-службе.

Мужчин госпитализировали , врачи обследовали их и сделали полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценили как стабильное.

Пострадавшие купили пироги в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося. Заведение временно закрыли.

Ранее девять детей отравились в московском отеле «Поречье». Они должны были участвовать в танцевальном конкурсе. Перед происшествием в гостиницу заказывали еду.

Еда Дети Врачи Роспотребнадзор Россия Мужчины Москва

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