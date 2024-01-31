Коллекторы в Твери избили жену участника СВО

По данным журналистов, в квартире, где находилась Анна, раньше жил брат ее мужа. У него накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

По словам женщины, коллекторы кричали, стучали в дверь, требуя позвать должника. Анна позвонила в полицию и стала ждать прибытия правоохранителей.

Вскоре в дверь позвонили, и женщина, решив, что это силовики, открыла. В этот момент ее ударили. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои. В МВД России по Тверской области заявили, что начали поиски нарушителей.

В России с 1 февраля вступят в силу новые правила общения коллекторов с должниками. Им запретили беспокоить граждан по вечерам и в ночное время, а также оказывать психологическое давление.