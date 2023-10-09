Коллапс произошел утром 9 октября в аэропорту Внуково

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Представители аэропорта заявили РЕН ТВ, что специалисты принимают все необходимые меры для того, чтобы устранить неисправность. А багаж, несмотря на неполадки, принимается и выдается через негабарит.

В минувшую субботу Внуково временно ограничивал работу с 04:26 до 05:15. В Шереметьеве рано утром 7 октября также временно не принимали и не выпускали рейсы, указывал ТАСС.

Во Внукове задержали 11 рейсов и два отменили. В Шереметьеве пять рейсов задержали, отменили один.